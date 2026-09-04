El grado de Veterinaria de la USAL echa a andar con 90 alumnos y la cesión de 46.500m² de la Diputación

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ofrecen una rueda de prensa sobre los avances de la futura Facultad de Veterinaria. Susana Martín. ICAL.

El marco inmejorable de Salamaq ha sido el lugar elegido por la Diputación y la Universidad de Salamanca para escenificar la mano tendida entre ambas instituciones en un proyecto histórico.

El presidente provincial, Javier Iglesias, y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, se han reencontrado en la feria para mostrar los avances del que será el nuevo hogar del Grado de Veterinaria.

La titulación no ha podido empezar con mejor pie: arrancará sus clases de forma inminente este mismo lunes 7 de septiembre en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales con un lleno absoluto, tras haber recibido una avalancha de casi dos mil solicitudes para ocupar sus noventa plazas ofertadas.

Para dar respuesta a semejante despliegue docente y clínico, la Universidad ya ha metido las máquinas en los terrenos de la Escuela de Capacitación Agraria, ubicados en la carretera de Carbajosa dentro del barrio de San José.

Se trata de un inmenso espacio de más de 46.500 metros cuadrados cedido por la institución provincial para levantar las aulas, los laboratorios y la futura clínica veterinaria.

Allí los alumnos podrán remangarse y aprender pegados a la realidad del campo salmantino, una tierra que cuenta con un mapa ganadero de más de un millón y medio de cabezas.

El interés por este ecosistema no acaba aquí, ya que la matrícula también se ha disparado en otras carreras hermanas como Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria.

Durante la presentación, el presidente provincial ha hecho hincapié en que "cedemos patrimonio público para respaldar una apuesta estratégica", señalando que "si hay un lugar y un momento adecuados para hablar del futuro de la veterinaria, de la formación de nuestros jóvenes y del futuro del sector primario, ese lugar es Salamaq".

En esta misma línea, Iglesias ha defendido la urgencia de tender puentes entre las aulas y el terreno manifestando que "la Universidad y el sector primario tienen que trabajar cada vez más unidos; queremos que el conocimiento que se genera en las aulas y en la investigación llegue también al campo y a nuestras explotaciones".

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado ha calificado la iniciativa como "un éxito" compartido entre ambas instituciones, reconociendo que la llegada de estos estudios no habría sido posible sin el empeño de la institución provincial por situar al sector en la vanguardia.

La actuación se suma a otras vías de trabajo conjunto como el Plan de Empleo Juvenil Universitario, el Campus de Ciencias Agrarias o el Centro de Transferencia del Conocimiento, orientados a garantizar el relevo generacional y la modernización de las explotaciones salmantinas.