La feria gastronómica ideal para irse de pinchos este mes de septiembre: 35 casetas, cañas, tradición y ambiente festivo

Inauguración de la Feria de Día de Salamanca 2026 con el alcalde, Carlos García Carbayo, varios de sus concejales y miembros de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Ayto. Salamanca. Meta.

Salamanca ya huele a fiestas con el arranque de una de sus citas más esperadas: las casetas de la Feria de Día.

El alcalde Carlos García Carbayo y varios concejales de la corporación se han plantado en La Alamedilla para brindar junto a la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Brindando por la feria y con ese primer pincho en la mano se ha dado el pistoletazo de salida a unas jornadas pensadas para encontrarse en la calle, saborear la tierra y compartir buenos momentos, una ocasión en la que el regidor no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer de corazón el esfuerzo diario de un sector que se deja la piel para que todo salga a pedir de boca.

El ambiente festivo se siente ya en cada rincón de la capital, donde las casetas conviven estos días con los preparativos del concurso hípico o el bullicio de Salamaq.

El alcalde Carlos García Carbayo se pone el pañuelo de ferias de Salamanca, una de las novedades de este año. Ayto. Salamanca. Meta.

Carbayo no ocultaba la alegría del momento, confesando que "es una satisfacción dar el pistoletazo de salida a esta feria y a lo que son las ferias y fiestas de nuestra ciudad".

El alcalde ha tenido además un reconocimiento muy especial para los profesionales de los fogones y de las barras salmantinas, recordando que "Salamanca cada día tiene mayor nombre en el panorama gastronómico nacional e internacional y eso es gracias al trabajo de los hosteleros, de las empresas y de los trabajadores del sector".

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a compartir estos días festivos manifestando su deseo de que "la animación va a ser un éxito; habrá que encontrar un ratito para todo, para la familia, para los amigos, con alegría y diversión para todos".

Preguntado por el futuro de la ubicación de las casetas en la zona centro de cara a las próximas ediciones, el alcalde ha subrayado el clima de permanente entendimiento con la asociación hostelera para valorar las distintas alternativas sobre la mesa.

Carbayo ha explicado que el escenario estará condicionado por los próximos proyectos urbanísticos de la capital, indicando que "hay mucho diálogo siempre entre la asociación y el Ayuntamiento, hay estudio de posibilidades y propuestas".

En este contexto, ha avanzado que "una de las circunstancias es la urbanización de la Plaza de los Bandos, una obra muy deseada en nuestra ciudad que lógicamente va a condicionar el establecimiento de casetas en el centro", concluyendo que la administración municipal buscará "la mejor opción posible para que los hosteleros disfruten de la Feria de Día y los salmantinos disfrutemos de la Feria de Día".