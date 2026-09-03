Mañueco exhibe la fortaleza del sector agrario en Salamaq y fija las prioridades de la futura PAC: "No queremos recortes"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la Feria del Sector Agropecuario y 37 Exposición Internacional de Ganado Puro, Salamaq 2026 junto al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal Susana Martín ICAL

El recinto ferial de la Diputación de Salamanca ha abierto sus puertas para dar el pistoletazo de salida a Salamaq 2026, la gran cita del Sector Agropecuario y la Exposición Internacional de Ganado Puro.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha encabezado la inauguración oficial acompañado por el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.

Al acto ha acudido una nutrida representación institucional en la que han destacado el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, la subdelegada en la provincia, Rosa López, y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz.

Especial atención ha acaparado también la presencia del vicepresidente de la Diputación, David Mingo, una figura de máxima actualidad política ante la posibilidad de que asuma la presidencia de la institución salmantina en los próximos días.

Durante la apertura, las autoridades han recorrido unas instalaciones prácticamente renovadas para responder a las exigencias de los profesionales.

En su intervención, de marcado tono emotivo y con un claro aroma a despedida tras quince años al frente del Gobierno provincial, Javier Iglesias ha defendido la transformación del recinto asegurando que "Salamaq nunca ha sido para nosotros una feria más, es una apuesta por el futuro".

Iglesias ha pedido un esfuerzo conjunto para que "el conocimiento y la investigación lleguen al campo para favorecer la competitividad", reivindicando el trabajo de los hombres y mujeres "que saben que el campo no entiende de horarios" y la necesidad imperiosa de "defender el campo, nuestra forma de vida".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco acompañado por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal. E.E.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha subrayado el empuje del sector primario y ha garantizado que el Gobierno central seguirá respaldando a las explotaciones, anunciando el reparto inminente de fondos estatales.

En su discurso, García Bernal ha abogado por la innovación y la colaboración institucional, haciendo un alegato en favor del proyecto comunitario al remarcar que "la PAC debe seguir siendo uno de los grandes legados del proyecto europeo", al tiempo que lanzaba una reflexión sobre las prioridades internacionales al preguntarse "por qué los tanques no pueden estar por encima de los tractores".

El encargado de cerrar el acto ha sido Alfonso Fernández Mañueco, quien ha definido el trabajo diario de los productores como "una revolución silenciosa que no es capaz de reconocer cualquier persona común", destacando su papel como verdadero motor del mundo rural salmantino y autonómico.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha garantizado que la Consejería de Agricultura y Ganadería será una de las que más incremente su presupuesto en las próximas cuentas públicas, comprometiéndose a batallar firmemente en las negociaciones de los próximos meses.

Advirtiendo de que "vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España y a Europa que no nos dejen en condiciones desiguales para competir".