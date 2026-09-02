Salamaq 2026 exhibe músculo: 2 millones para posicionar a Salamanca como "el gran escaparate ganadero de España"

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y los representantes de las asociaciones ganaderas participantes en Salamaq en la presentación de su colaboración para el desarrollo de la XXXVII Exposición de Ganado Puro. EE.

El Palacio de la Salina ha acogido este miércoles la presentación de la XXXVII Exposición de Ganado Puro de Salamaq 2026.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto a los representantes de las principales asociaciones ganaderas del país, ha desgranado los detalles de un escaparate del sector primario que promete volver a situar a la provincia como el gran referente nacional del vacuno selecto.

"Salamaq es un gran escaparate, va a ser una gran feria porque tenemos a los mejores de las industrias agroalimentarias y el mejor ganado selecto", ha remarcado Iglesias, recordando la posición de liderazgo del territorio:

"La provincia de Salamanca es la más ganadera de España y tenemos la obligación de poner una ventana abierta para alentar a los ganaderos a que sigan trayendo el mejor ganado selecto de todo el país".

Para ello, el presidente provincial ha puesto en valor la apuesta institucional, destacando una inversión pública de 2 millones de euros en innovación tecnológica "para tener un recinto ferial a la altura de lo que los ganaderos merecen", así como un incremento presupuestario de más del 10% en los últimos cuatro años.

El valor diferencial del campo salmantino

Los representantes de las distintas razas han coincidido en señalar la alta exigencia y calidad que se citará en la feria.

José Luis Urquijo, presidente de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, ha subrayado "el trabajo tan duro de los ganaderos para preparar la feria, sobre todo para los grandes concursos como los de Limusín y Charolés", recordando que "la cantidad no es lo más importante, sino la calidad".

En esa misma línea, el presidente de la raza Morucha, Luis Ángel Cabezas, ha celebrado el tirón del certamen lamentando que "desgraciadamente hay muchos ganaderos que se quedan fuera a última hora", mientras anunciaba degustaciones y actividades paralelas.

Por su parte, desde la Unión Charolesa, Roberto Tabernero ha hecho hincapié en la importancia de "darle el valor que se merece a la carne de calidad", un matiz reforzado por Rubén García Corral, vicepresidente de la Asociación Nacional de Charolés, quien ha destacado la rusticidad del modelo salmantino frente al resto de Europa:

"Nuestros animales viven en la dehesa, lo que se traduce en facilidad de partos y mayor rentabilidad. Traemos 125 animales de nuestra raza y 250 en general para que el público vea nuestro trabajo".

Finalmente, José Eduardo Domínguez se ha estrenado como presidente de la Federación Española de Criadores de Limusín asegurando que trabajan "desde el primer día para darle la mejor feria a Salamanca".

Respaldo institucional ante la sanidad animal y apoyo a Ceuta

Preguntado por la situación sanitaria y la gestión de guías en el transporte ganadero, Javier Iglesias ha transmitido tranquilidad al asegurar que "de momento en Salamanca nos estamos librando de estos problemas y las cosas están bastante bien".

Asimismo, tanto el presidente de la Diputación como José Luis Urquijo han aprovechado la comparecencia para hacer un llamamiento de solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta. Iglesias ha animado a las instituciones y a la ciudadanía a sumarse a las concentraciones de apoyo:

"Es un momento para que los españoles nos expresemos a través de los ayuntamientos y mostremos nuestro cariño y apoyo al pueblo ceutí. Esto no tiene nada que ver con movimientos migratorios, sino con el afecto entre españoles".