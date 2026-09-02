Salamanca se concentra por Ceuta en un acto marcado por las exigencias de Carbayo y los pitos al Gobierno

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco acompañado por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias en primera fila en la concentración por Ceuta. E.E.

La Plaza Mayor de Salamanca ha vivido una concurrida y caldeada concentración en solidaridad con Ceuta. Respondían así cientos de vecinos a la llamada de la Federación Española de Municipios y Provincias en un acto que ha querido arropar a la ciudad autónoma.

Desde el ágora salmantina, el alcalde Carlos García Carbayo ha elevado la voz con un discurso muy contundente centrado en la defensa del territorio y la soberanía nacional.

El regidor ha advertido de que esta situación no es un asunto menor, recordando a los presentes que lo que ocurre en la ciudad norteafricana afecta de lleno a todos los españoles y supone también defender los límites de la propia Unión Europea.

Entre las diferentes personalidades que han acudido hoy a la concentración destaca la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por su mujer y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, recientemente propuesto para senador autonómico en Castilla y León; y varios concejales del equipo de Gobierno y del grupo Vox.

Además de varios diputados nacionales por Salamanca, miembros de gobierno de la Diputación de Salamanca, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz y el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca, Antonio Rollán.

Carbayo ha elogiado el aplomo de los ceutíes ante momentos tan complejos, asegurando que su actitud ha sido un auténtico ejemplo para todo el país y que la sociedad española sabe responder unida cuando una parte de la nación atraviesa dificultades.

Asimismo, el alcalde salmantino no ha dudado en exigir la "devolución inmediata" de quienes hayan accedido de forma irregular al territorio nacional.

El Ayuntamiento cifra en unas 30.000 personas la asistencia en el día de hoy de la concentración en la Plaza Mayor de Salamanca.

El acto, con todo, se ha desarrollado en una atmósfera de fuerte crispación política: los asistentes han dedicado sonoros pitos y abucheos cada vez que se mencionaba al Ejecutivo central, coreando gritos a favor de las expulsiones y manifestando su malestar con la labor de Cruz Roja.