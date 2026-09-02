Malú, Rodrigo Cuevas, Aitana Sánchez-Gijón y Els Joglars: todos los protagonistas del otoño cultural en Salamanca
El Ayuntamiento diseña un completo cartel con artistas como Malú, Rodrigo Cuevas o Carlos Hipólito, además de tres estrenos absolutos de compañías locales.
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Salamanca se prepara para encarar la recta final del año con una completa y ambiciosa apuesta cultural. El Ayuntamiento ha presentado la programación para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Un despliegue que abarca desde grandes obras teatrales y conciertos de primer nivel hasta proyecciones de cine, ópera, danza, monólogos de humor, circo, encuentros literarios y nueve exposiciones.
El apartado escénico reunirá una veintena de propuestas teatrales de alto impacto en el Teatro Liceo y el CAEM. Entre los platos fuertes destacan montajes como Largo viaje hacia la noche, con Carlos Hipólito; Malquerida, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón.
O Panorama desde el puente, de Arthur Miller; La Barraca, dirigida por Maguí Mirás; El caballero de Olmedo, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y El retablo de las maravillas, de Els Joglars.
Asimismo, la cartelera teatral reservará un espacio destacado al talento local con tres estrenos absolutos: El sueño de una reina, de Isabel Bernardo; Las vidas de Elena, de Lombo Teatro; y el musical inclusivo Yo cuento, de Jes Martins.