Malú, Rodrigo Cuevas, Aitana Sánchez-Gijón y Els Joglars: todos los protagonistas del otoño cultural en Salamanca

El concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva presenta la programación cultural para el otoño en Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca se prepara para encarar la recta final del año con una completa y ambiciosa apuesta cultural. El Ayuntamiento ha presentado la programación para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Un despliegue que abarca desde grandes obras teatrales y conciertos de primer nivel hasta proyecciones de cine, ópera, danza, monólogos de humor, circo, encuentros literarios y nueve exposiciones.

El apartado escénico reunirá una veintena de propuestas teatrales de alto impacto en el Teatro Liceo y el CAEM. Entre los platos fuertes destacan montajes como Largo viaje hacia la noche, con Carlos Hipólito; Malquerida, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón.

O Panorama desde el puente, de Arthur Miller; La Barraca, dirigida por Maguí Mirás; El caballero de Olmedo, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y El retablo de las maravillas, de Els Joglars.

Asimismo, la cartelera teatral reservará un espacio destacado al talento local con tres estrenos absolutos: El sueño de una reina, de Isabel Bernardo; Las vidas de Elena, de Lombo Teatro; y el musical inclusivo Yo cuento, de Jes Martins.