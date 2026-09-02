Javier Iglesias dejará la presidencia de la Diputación de Salamanca para convertirse en senador autonómico

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca en una rueda de prensa. David Arranz. ICAL.

Giro político de primer orden en la provincia de Salamanca.

Javier Iglesias no volverá a ser presidente de la Diputación Provincial tras 15 años al frente de la institución salmantina tras ser propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León como nuevo senador autonómico.

La propuesta se formalizó este miércoles dentro del plazo reglamentario y será ratificada en el pleno previsto para los días 10 y 11 de septiembre, cita con la que arrancará el nuevo curso político en la Cámara autonómica.

La designación como parlamentario en la Cámara Alta supone el punto y final a una etapa institucional al frente del Palacio de la Salina que se inició en el año 2011.

Iglesias, que mantendrá su nuevo cargo de representación territorial junto al actual vicepresidente del Senado, Javier Maroto, aborda así un nuevo destino político tras acumular un abultado bagaje en la gestión local y provincial.

De la Salina al Escaño en el Senado

La trayectoria política del político salmantino abarca más de dos décadas en primera línea. Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca, Iglesias inició su periplo institucional al frente de la alcaldía de Ciudad Rodrigo, responsabilidad que ejerció entre 1995 y 2015.

En paralelo a la presidencia de la Diputación, ha ejercido como concejal en el Ayuntamiento de la capital, procurador en las Cortes regionales, diputado nacional y senador en distintas legislaturas, además de liderar el Partido Popular de Salamanca entre los años 2008 y 2022.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, valoró la elección de Iglesias destacando que se trata de un perfil con acreditada experiencia institucional que conoce a fondo la tierra y sus instituciones.

Según la portavoz popular, su presencia en la Cámara Alta servirá para defender con solvencia y voz firme los intereses de Salamanca y de todo el conjunto de Castilla y León.