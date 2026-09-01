Vasos violeta, controles y refuerzo policial: así es el dispositivo de seguridad para las fiestas de Salamanca

Imagen de la Junta Local de Seguridad en Salamanca para las ferias y fiestas de la Virgen de la Vega 2026. Subdelegación de Gobierno de Salamanca.

La Junta Local de Seguridad ha cerrado el dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza que velará por el normal desarrollo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026.

La reunión de coordinación ha perfilado un operativo integral que intensificará los controles en los puntos de mayor afluencia, regulará la movilidad en el casco histórico y desplegará un importante refuerzo de desinfección en las cinco zonas de la Feria de Día.

Como principal novedad de esta edición, la concejalía de Igualdad de Oportunidades distribuirá en los puntos violeta 1.500 vasos colgantes reutilizables destinados a las mujeres.

Esta medida busca ofrecer mayor tranquilidad durante los momentos de ocio evitando que las bebidas puedan ser manipuladas de forma malintencionada.

La Junta Local de Seguridad ha contado con la presencia del secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Díaz, el concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Molina, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Claudio Díaz, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Arturo Marcos.

Además del teniente jefe accidental del subsector de tráfico de la Guardia Civil, Álvaro Velayos, el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Blanco, el jefe de bomberos del Ayuntamiento, Luis Damián Ramos, además la normativa establece la posibilidad de invitar a participar a otras entidades, como en esta ocasión lo ha sido Cruz Roja.

Controles de acceso en la Plaza Mayor y vallados preventivos

El dispositivo policial mantendrá un estricto control en los accesos a la Plaza Mayor durante las noches de concierto, quedando operativos los filtros varias horas antes de las actuaciones.

No se permitirá la entrada con envases de vidrio, latas, alcohol, petardos ni mochilas de gran tamaño, autorizándose únicamente botellas de agua de plástico de hasta medio litro sin tapón.

Estas mismas restricciones se aplicarán en el concierto de apertura del sábado 6 de septiembre en la plaza de la Concordia.

Junto al escenario principal se habilitará un punto violeta de atención y una zona acotada para personas en silla de ruedas con capacidad para 20 usuarios y sus acompañantes.

Asimismo, para atajar el consumo masivo de alcohol en la vía pública, el Ayuntamiento volverá a instalar vallados perimetrales en los jardines de la plaza de Colón y en el Campo de San Francisco.

Operativo especial de limpieza e inspección en la Feria de Día

La Feria de Día, que arrancará el 4 de septiembre con 35 casetas distribuidas en el Parque de la Alamedilla, Plaza de los Bandos, Rector Lucena, Plaza del Mercado y la nueva ubicación de la Plaza de San Román, contará con una vigilancia continua de horarios y ruidos por parte de la Policía Local.

En el apartado de limpieza, cada caseta dispondrá de contenedores específicos de vidrio, envases y fracción resto, sumándose a las islas de reciclaje nocturnas.

El servicio municipal desengrasará y baldeará las áreas de fiesta cada noche, además de reforzar la recogida tras la Ofrenda Floral y los espectáculos de fuegos artificiales en el entorno del Puente Romano.

Plan de tráfico, desvíos y transporte público

Las celebraciones obligarán a realizar importantes modificaciones viarias entre el 7 y el 15 de septiembre:

La calle Correhuela, en el casco histórico de la ciudad, invertirá su sentido para permitir el acceso a garajes en momentos de concierto.

En La Aldehuela se reservará carril exclusivo para emergencias, autobuses y taxis, pudiendo desviarse el tráfico privado hacia el Camino de los Frailes en caso de saturación del aparcamiento.

La Ofrenda Floral del día 7 provocará cortes al paso del cortejo.

Los fuegos artificiales del 7 y 12 de septiembre cortarán el paso sobre el puente Enrique Estevan y la calle San Pablo desde las 21:30 horas.

Por su parte, la Vaguada de la Palma quedará cerrada al tráfico del 10 al 13 de septiembre por el Mercado Histórico del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Para la feria taurina y los concursos de hípica se establecerán desvíos en el entorno de la plaza de toros de La Glorieta durante las tardes de festejo, mientras que la calle Joaquín Rodrigo reservará un carril por sentido para aparcamiento durante el Concurso Hípico del 4 al 6 de septiembre.

Para facilitar la movilidad sin recurrir al vehículo privado, el Ayuntamiento habilitará dos líneas especiales de autobús urbano: una hacia el recinto ferial de Salamaq (del 3 al 7 de septiembre, cada 20 minutos desde la plaza de San Julián) y otra hacia La Aldehuela (del 7 al 15 de septiembre, cada 10 minutos desde la avenida de Mirat).