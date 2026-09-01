Seis heridos logran salir a pie tras el choque de un turismo y una furgoneta en La Fuente de San Esteban

Accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la carretera SA-215, en el término municipal de La Fuente de San Esteban (Salamanca). Vicente. ICAL.

Susto en las carreteras salmantinas en plena tarde.

Un coche y una furgoneta han chocado de frente en el primer kilómetro de la SA-215, justo a la altura de la raqueta para coger la Autovía de Portugal en La Fuente de San Esteban, dejando 5 heridos leves, y uno con diversa consideración.

El teléfono del 112 no tardó en sonar pasadas las seis de la tarde, cuando varios conductores que pasaban por la zona llamaron sobresaltados tras presenciar la colisión entre ambos vehículos.

Accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la carretera SA-215, en el término municipal de La Fuente de San Esteban (Salamanca). Vicente. ICAL.

Los alertantes indicaron rápidamente que los ocupantes del turismo habían podido salir por sus propios medios del interior del habitáculo, aunque precisaron que al menos una persona requería atención médica urgente debido a una herida abierta en el brazo.

Tras recibir el aviso, la sala del 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó dos ambulancias de Soporte Vital Básico, y un Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud hasta el punto del siniestro.

Aunque en un primer momento se notificó el suceso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca por precaución, la llamada posterior de los propios testigos descartó su intervención al confirmar que no quedaba nadie atrapado dentro del vehículo.