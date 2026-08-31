Un tesoro de la Universidad de Salamanca llega al Papa de la mano de Sánchez Galán

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y el consejero delegado, Pedro Azagra con el Papa León XIV en la Santa Sede. Comunicación USAL.

El presidente de Iberdrola y máximo responsable del Consejo Social de la Universidad de Salamanca (USAL), Ignacio Sánchez Galán, ha viajado a Roma para mantener un encuentro muy especial en el Vaticano con el Papa León XIV.

A la cita, celebrada en un ambiente distendido en la Santa Sede, acudió acompañado por el consejero delegado de la eléctrica, Pedro Azagra.

Para inmortalizar la visita, Galán quiso llevar consigo un regalo con un marcado acento salmantino: una edición especial de Tratos y contratos de mercaderes y tratantes.

Se trata de una joya del pensamiento económico y filosófico del siglo XVI, escrita por el dominico español Tomás de Mercado, cuyo texto original se custodia en los valiosos fondos de la Universidad de Salamanca.

Audiencia del Papa León XIV con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Comunicación USAL.

El viaje al Vaticano se produce en un año muy significativo para la compañía, que apaga 125 velas bajo el lema 125 años luz.

Durante la charla, los directivos compartieron con el pontífice la evolución de la empresa desde sus humildes comienzos en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica hasta convertirse en un gigante global, destacando su firme apuesta por las energías limpias, la descarbonización y el cuidado del planeta.