Santa Marta de Tormes abre las inscripciones para sus actividades culturales: el teatro y la escritura, protagonistas

Presentación de las actividades culturales en Santa Marta de Tormes. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, bajo el lema ‘Cultura que nos une, experiencias que nos enriquecen’ ha presentado las actividades culturales previstas para el nuevo curso con los cuentacuentos, el teatro, la escritura o la lectura entre otras actividades.

También habrá fotografía y restauración que serán los protagonistas absolutos de la programación.

La inscripción para las actividades que se ofertan pueden formalizarse a partir de mañana día 1 de septiembre de manera presencial en el Museo del Grabado de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, o de manera telemática descargándose el formulario en la página web del Ayuntamiento y enviándolo cumplimentado al correo electrónico educacionycultura@santamartadetormes.org.

De nuevo la programación contempla actividades semanales como el taller de fotografía que se celebrará los miércoles de 17:00 a 19:00 horas y el taller de restauración que se celebrará los miércoles en dos sesiones: de 16:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

También vuelven las actividades quincenales como el club de lectura, que se reunirá los martes de 19:30 a 21:00 horas, y las tertulias teatreras, que también se celebrarán los martes de 18:00 a 21:00 horas. Además, los miércoles de 19:00 a 21:00 horas se reunirán los alumnos del taller de escritura.

Todas las actividades se llevarán a cabo en el aula 6 del Centro de Actividades, salvo el taller de restauración que será en el aula 9.

Por otro lado, continúan las sesiones de cuentacuentos para niños a partir de 4 años a las 18:30 horas, y de bebecuentos, para niños de 6 a 36 meses y que se celebrarán a las 18:00 horas, en la Escuela Municipal Infantil

Además, a lo largo del año, los diferentes espacios expositivos de Santa Marta y la Biblioteca Antonio Nebrija seguirá acogiendo presentaciones de libros y exposiciones dedicadas a algún autor o a temas de actualidad.

Santa Marta también continúa adherida a la red de Circuitos Escénicos promovida por la Junta de Castilla y León que traerá hasta el municipio representaciones musicales y teatrales para todos los públicos. También se suma de nuevo a la iniciativa Provincia a Escena de la Diputación de Salamanca que ofrece una actuación anual.

Como cada año, además, a lo largo del curso se realizarán actividades para conmemorar fechas señaladas como el Día Internacional de los Museos y el Día del Libro.

“Ante la gran demanda que han tenido estas actividades el año pasado, hemos querido darle continuidad porque vemos que funcionan y que la gente es participativa. A todo esto hay que añadir todos los museos y salas de Santa Marta que ofrecen una programación continuada a lo largo del año”, señaló la concejala de Cultura, Silvia González.