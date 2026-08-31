Salamanca invertirá 1,1 millones en convertir un solar junto a la estación en un parque con 128 huertos urbanos y carril bici

Imagen de la rivera del Tormes tras la primera actuación del proyecto Raíles Verdes. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras para transformar un solar degradado junto a la estación de ferrocarril en un nuevo parque público. La actuación, situada en la calle de la Prensa, supondrá una inversión de 1.116.225 euros y contará con un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la creación de 128 huertos urbanos, paseos peatonales y un tramo de carril bici que completará la conexión ciclista entre los barrios Garrido y Comuneros.

Esta intervención cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'CoNEcta Salamanca', integrado en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad.

El plan está destinado a los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, un ámbito urbano que suma 33.509 habitantes.

El nuevo espacio seguirá el modelo de los huertos habilitados en la ribera del río Tormes.

La zona de cultivo ocupará un recinto vallado exclusivo para los adjudicatarios, con parcelas de unos 30 metros cuadrados orientadas al sureste y dotadas de arcones compartidos para guardar aperos.

El complejo dispondrá de zonas estanciales con pérgolas, seis mesas de picnic y 30 bancos.

La adecuación ambiental incluirá 50 árboles frutales, 2.000 plantas arbustivas con riego por goteo y 2.000 metros cuadrados de pradera naturalizada, además de alumbrado eficiente, sistema de videovigilancia, aseos públicos y una oficina de atención ciudadana con almacén.

La actuación se completa con la construcción de 420 metros de carril bici, separado de la vía del tren por una barrera vegetal de arbustos, desde la estación de ferrocarril hasta el Túnel de la Televisión. Esta infraestructura dará continuidad a la red ciclista de la capital y su alfoz, que supera los 126 kilómetros de trazado.

El desarrollo de este entorno conecta además con otras actuaciones planificadas en la zona, como la creación de dos bosques y 96 huertos dentro del proyecto Raíles Verdes al otro lado de la vía férrea, así como la promoción de 33 viviendas públicas de alquiler con más de 200 plazas de garaje que levantará este año el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo junto al Túnel de la Televisión.