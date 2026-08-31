Autobús gratis a Salamaq 2026: horarios, paradas y frecuencias del servicio especial desde Salamanca

Colas para acceder al recinto de Salamaq en la edición de 2025. Salamaq. Meta.

Ir a Salamaq este año volverá a ser tan fácil como subirse al autobús y despreocuparse del coche.

El Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a activar el habitual servicio especial de autobús urbano para conectar la capital con el Recinto Ferial del 3 al 7 de septiembre, una opción totalmente gratuita pensada para que nadie se quede sin visitar la gran cita del campo.

El dispositivo contará con tres autobuses en circulación continua que saldrán cada 20 minutos.

El trayecto arrancará en la céntrica plaza de San Julián, junto a la Gran Vía y recogerá viajeros en dos paradas clave de la ciudad: el principio de la avenida de Italia y en la avenida de Portugal —a la altura del número 182, coincidiendo justo en el cruce con la carretera de Ledesma—.

Los autobuses comenzarán a prestar servicio a las 10:40 horas desde la capital y mantendrán las idas y venidas hasta las 21:40 horas, momento en el que saldrá la última ruta de regreso desde la feria.

Además, pensando en quienes madrugan para levantar las persianas del certamen, se ha habilitado un viaje especial a las 10:15 horas desde la avenida de Italia dirigido a expositores, trabajadores y montadores.

La organización de Salamaq 2026 ha habilitado el siguiente enlace para la consulta de horarios del autobús.

Una iniciativa que busca ponerle las cosas fáciles a los salmantinos y visitantes para acercarse a disfrutar de una de las ferias agropecuarias más importantes del sur de Europa, evitando atascos y problemas de aparcamiento a las puertas del recinto.