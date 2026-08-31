Alerta en Salamanca por la desaparición de dos chicas menores de edad de 13 y 16 años a mediados de agosto

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior ha activado una alerta de búsqueda para dar con el paradero de dos menores de edad desaparecidas en Salamanca.

Se trata de María Esperanza P. V., de 16 años, y Kiara Rafaella S. P., de 13 años, a quienes se les perdió la pista el pasado lunes 17 de agosto de 2026 en la capital charra.

Según las fichas oficiales difundidas por el CNDES, María Esperanza P. V. tiene 16 años, mide 1,55 metros de estatura, es de constitución física corpulenta, tiene los ojos negros y el pelo castaño.

Por su parte, Kiara Rafaella S. P., de 13 años de edad, mide 1,45 metros, es de constitución delgada y luce pelo y ojos de color negro.

Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se pide colaboración ciudadana para intentar aportar cualquier pista sobre su paradero.

Ante cualquier novedad o dato que pueda facilitar su localización, se solicita llamar de inmediato al teléfono de la Policía Nacional (091), a la línea de la Fundación ANAR para niños y adolescentes desaparecidos (116000) o contactar directamente a través del portal oficial del CNDES (www.cndes.es).