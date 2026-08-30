Cuatro heridos tras la colisión entre dos vehículos en un cruce en Aldearrubia
Los Bomberos de la Diputación de Salamanca excarcelan a una persona que quedó atrapada en el interior del vehículo.
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Cuatro personas resultaron anoche heridas tras la colisión de dos turismos en un cruce en Aldearrubia (Salamanca), lo que obligó a su traslado al hospital de la capital.
El centro de emergencias 112 Castilla y León recibió sobre las 22.20 horas de ayer varias llamadas por un accidente en el cruce de la SA-804 con la DSA-650, del término municipal de Aldearrubia (Salamanca).
Los alertantes indicaron que dos turismos habían chocado en un cruce y uno de los vehículos quedó volcado y había tres heridos.
La sala de operaciones del 112 avisó del siniestro a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.
A su llegada, se solicitó la presencia de bomberos para excarcelar a una persona, por lo que se pasó el aviso a Bomberos de la Diputación de Salamanca.
El personal sanitario atendió en el lugar a cuatro heridos que, posteriormente, fueron trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca.
Se trataba de un hombre de unos 30 años trasladado en UVI móvil, un joven de 18 años, y dos mujeres de 55 y 23 años, en ambulancias de soporte vital básico.