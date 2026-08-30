Cuatro heridos tras la colisión entre dos vehículos en un cruce en Aldearrubia

Cuatro personas resultaron anoche heridas tras la colisión de dos turismos en un cruce en Aldearrubia (Salamanca), lo que obligó a su traslado al hospital de la capital.

El centro de emergencias 112 Castilla y León recibió sobre las 22.20 horas de ayer varias llamadas por un accidente en el cruce de la SA-804 con la DSA-650, del término municipal de Aldearrubia (Salamanca).

Los alertantes indicaron que dos turismos habían chocado en un cruce y uno de los vehículos quedó volcado y había tres heridos.

La sala de operaciones del 112 avisó del siniestro a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.

A su llegada, se solicitó la presencia de bomberos para excarcelar a una persona, por lo que se pasó el aviso a Bomberos de la Diputación de Salamanca.

El personal sanitario atendió en el lugar a cuatro heridos que, posteriormente, fueron trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca.

Se trataba de un hombre de unos 30 años trasladado en UVI móvil, un joven de 18 años, y dos mujeres de 55 y 23 años, en ambulancias de soporte vital básico.