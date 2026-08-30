El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo de inscripción del programa de fisioterapia preventiva para mayores

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, organiza una nueva edición del programa de fisioterapia preventiva para personas mayores.

Este abarca actividades de revitalización, reeducación muscular (fortalecimiento del suelo pélvico y ventilación), mejora del equilibrio y prevención de caídas, y terapia ocupacional aplicada a la estimulación cognitiva.

Entre los objetivos de este programa municipal figuran retrasar la aparición de cambios físicos asociados al envejecimiento y la disminución de capacidades funcionales, prevenir problemas degenerativos en las personas mayores y mejorar la calidad de vida de este colectivo.

Podrán participar todas aquellas personas de 60 años o más de edad, pensionistas o desempleados que estén empadronados en la ciudad de Salamanca y el plazo de inscripción se mantendrá abierto del 1 al 18 de septiembre en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, en su horario de apertura.

La adjudicación de las plazas y horarios se realizará por sorteo.

Las listas resultantes serán publicadas en los centros municipales de mayores a partir del 30 de septiembre.

Cartel del programa de fisioterapia preventiva para personas mayores del Ayuntamiento de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

Una vez realizada la evaluación de las solicitudes, se publicarán las listas definitivas y se dará a conocer la fecha de inicio de las actividades. En todas ellas, se requiere una evaluación previa individualizada de las personas mayores participantes.