Un espectáculo con sabor a México pondrá el broche final al V Festival de Folclore Ciudad de Salamanca

Este domingo se celebrará la jornada de clausura del V Festival Internacional de Folclore de Salamanca que pondrá el broche final a varios días de convivencia cultural, música y tradición en torno al espíritu universal de la Escuela de Salamanca y la conmemoración de su V Centenario.

La programación comenzará a las 11:00 horas con un pasacalles protagonizado por la agrupación Folclórica Encantos de Mi Panamá, que recorrerá las calles de la ciudad en dirección a la Plaza de Anaya, acercando al público la alegría y el colorido de sus tradiciones populares.

A las 12:00 horas tendrá lugar en la Plaza de Anaya un taller de danza ofrecido por el grupo gallego A Ponte Vella, una actividad participativa que permitirá conocer y disfrutar de las danzas tradicionales gallegas.

Posteriormente, a las 13:00 horas en la Plaza de Anaya, el público podrá disfrutar del concierto familiar del grupo segoviano Triguiñuelas, una propuesta musical pensada para todos los públicos que combinará tradición, humor y divulgación cultural.

Este grupo, formado por tres músicas profesionales, combina instrumentos tradicionales con espectáculos dinámicos e intergeneracionales que acercan la cultura popular de forma divertida.

Con más de 300 actuaciones y el respaldo de diversas instituciones, el grupo también ha creado cuentos-discos basados en sus espectáculos.

Entre ellos destaca 'El pañuelo de la abuela', una historia que pone en valor los oficios tradicionales femeninos y su papel en la conservación de la música y la cultura popular.

La actividad continuará por la tarde con un nuevo pasacalles, a las 18:30 horas, en el que participará La Morana, llevando nuevamente el folclore tradicional a las calles del centro histórico salmantino.

A las siete de la tarde, la Plaza de Anaya acogerá el concierto del grupo MalaJota Folk, que ofrecerá una actuación basada en la música de raíz y las sonoridades tradicionales reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea.

La propuesta de MalaJota Folk nace con el objetivo de revitalizar nuestra música tradicional integrándola en un contexto plenamente contemporáneo.

A través de un repertorio que rescata piezas de nuestra memoria colectiva, como rondas, romances, jotas y charradas, el grupo propone una relectura de los sonidos de siempre.

Para lograr esta evolución, la formación fusiona instrumentos tradicionales como la gaita, el tamboril, el acordeón diatónico y la percusión de mano, con la sonoridad moderna de la guitarra acústica, el bajo eléctrico, el low whistle, el tabor pipe o el bouzouki.

El resultado es un espectáculo donde las músicas antiguas se transforman en actuales, tendiendo un puente sonoro que conecta nuestras raíces con el presente.

La despedida del festival comenzará a las ocho de la tarde con el gran pasacalles de clausura, que recorrerá el trayecto entre la plaza del Liceo y la Plaza Mayor.

Y como colofón de esta edición especial, a las 20:30 horas la Plaza Mayor acogerá la actuación de 'Mariachi Sentimiento Mexicano y Ballet Folclórico Leyendas de México', un espectáculo que une el ballet folclórico y mariachi procedente de México.

Con una sólida trayectoria llevando la esencia de México a los escenarios más prestigiosos del país, este grupo viene avalado por su reciente gira nacional, en la que acompañaron a estrellas internacionales de la talla de Los Tigres del Norte y Ana Gabriel, actuando en recintos emblemáticos como el WiZink Center y en grandes festivales como Pirineos Sur y PortAmérica.

Su labor como embajadores culturales los ha llevado también a colaborar estrechamente en eventos oficiales de la Embajada de México en España, consolidándolos como un auténtico referente del género.

Para esta ocasión tan especial dentro del V Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca, el grupo eleva su propuesta escénica uniendo fuerzas con el Ballet Folclórico Leyendas de México. Juntos ofrecen un espectáculo integral único que fusiona la fuerza de la música en vivo con el color de la danza tradicional.

A través de una puesta en escena elegante y vibrante, músicos y bailarines profesionales despliegan un recorrido visual y sonoro por el folclore de estados tan icónicos como Jalisco y Veracruz. Una propuesta de gran impacto cultural diseñada para conectar con el público y regalar un cierre de festival inolvidable.

Esta actuación de clausura simboliza el carácter internacional, abierto y multicultural del festival, cerrando una edición marcada por el encuentro entre culturas y por el homenaje al legado universal de Salamanca.