Las ludotecas municipales de Salamanca crecen un 6% con 524 plazas en todos los centros de acción social de la ciudad

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez en la presentación de las Ludotecas en el Salón de Recepciones. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá del 1 al 15 de septiembre el plazo de inscripción para el programa de ludotecas municipales del curso 2026/2027.

La iniciativa oferta en esta ocasión un total de 524 plazas —un 6% más que el curso anterior— distribuidas entre los diferentes Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha presentado las novedades de este servicio, que arrancará el próximo 5 de octubre.

El programa está dirigido a menores de entre 3 y 8 años —ampliándose hasta los 12 en Puente Ladrillo por las necesidades específicas de la zona— y se desarrollará en horario de tarde dos días a la semana, en sesiones de hora y media a cargo de monitores titulados.

Las actividades se repartirán por los centros de Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.

La cuota general es de 7 euros al mes por participante, que se podrá abonar de forma mensual, trimestral o anual previa autoliquidación en la web del OAGER.

Solicitudes y calendario de adjudicación

Las familias interesadas deberán tramitar su solicitud del 1 al 15 de septiembre de forma telemática a través de la web oficial de programas de bienestar social. Para quienes requieran asistencia presencial, el personal técnico de los CEAS ofrecerá ayuda con cita previa llamando al teléfono 900 55 00 10.

Para optar a la plaza, es requisito que el menor y sus progenitores estén empadronados en Salamanca.

Las listas provisionales se darán a conocer el 18 de septiembre y, tras el periodo de reclamaciones, el 24 de septiembre se celebrará el sorteo y se publicará el listado definitivo.

La confirmación de plaza y entrega de documentación se formalizará del 24 al 30 de septiembre.

En caso de sorteo, la adjudicación dará prioridad a familias en situación de vulnerabilidad, familias monoparentales trabajadoras y hogares con ambos progenitores empleados, primando a las unidades con menor capacidad económica.