El Centro Tormes+ de Salamanca se suma a un nuevo proyecto europeo para impulsar las vocaciones científicas

Escolares acompañados por el anterior concejal de Promoción Económica y Juventud, Pedro Martínez en la pasada edición de los campamentos Salamanca Tech. Archivo.

El Centro Tormes+ de Salamanca ha dado un salto cualitativo al sumarse al proyecto europeo 'STEAMbrace', una iniciativa financiada por el prestigioso programa Horizon Europe.

El objetivo será despertar la vocación por las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (las conocidas disciplinas 'Steam') entre los más jóvenes de la ciudad, haciéndolas mucho más divertidas, inclusivas y accesibles.

La gran noticia para las familias salmantinas es que todos estos recursos europeos se van a aterrizar directamente sobre el terreno, dentro de los campamentos Salamanca Tech.

El estreno oficial llegará estas mismas Navidades, donde los chicos y chicas de 10 a 12 años serán los primeros en probar estas nuevas dinámicas, aunque la idea del Ayuntamiento es ir extendiendo la experiencia a las próximas ediciones del programa.

Gracias a esta alianza internacional, el Centro Tormes+ pasa a formar parte de una potente red europea de innovación educativa y tendrá acceso al 'Steam Digital Hub'.

Se trata de un espacio virtual cargado de materiales interactivos y contenidos de realidad virtual que permitirán a los niños aprender tecnología casi sin darse cuenta y jugando. Una forma muy visual y práctica de conectar a Salamanca con el futuro de la educación europea.