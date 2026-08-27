Vuelve la Feria de Día a Salamanca: más casetas en La Alamedilla, pincho de feria y el mejor ambiente festivo

La trastienda organizativa de las Ferias y Fiestas de Salamanca ya ha echado a andar de la mano de sus grandes impulsores. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro Corredera, junto a Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio, y los concejales Carmen Seguín y Fernando Carabias, han arropado la presentación oficial de la Feria de Día 2026. Asociación Empresarios de Hosteleria de Salamanca.

La Feria de Día vuelve a tomar las calles de Salamanca del 4 al 15 de septiembre para convertirse, un año más, en uno de los platos fuertes de las Ferias y Fiestas.

Esta vez la cita llega con más ganas que nunca y con un empujón evidente: habrá 35 casetas repartidas en cinco puntos clave de la capital, lo que supone sumar siete puestos más respecto a la edición anterior.

Una cita gastronómica plenamente afianzada en la capital de la que el propio Moro ha destacado la "ilusión" del sector por volver a tomar la calle para hacer disfrutar de la fiesta tanto a los vecinos salmantinos como a los miles de visitantes que llenarán la ciudad en septiembre.

Las zonas elegidas para tapear este año son el Parque de La Alamedilla —que pega un estirón notable y duplica su espacio con 12 casetas—, la Plaza de los Bandos con otras 12, la Plaza del Mercado con 5, la calle Rector Lucena con 3 y la Plaza de San Román con otras 3.

El montaje arrancará el 30 de agosto para tenerlo todo a punto de cara a una fiesta que busca maridar el tapeo en la calle con el respeto al descanso de los vecinos, la seguridad alimentaria y el reciclaje.

Horarios, pinchos y música regulada

El horario de apertura será a las 12.00 de la mañana y el cierre se fijará a las 00.30 horas, estirándose hasta la 1.00 de la madrugada en vísperas y días festivos. Cada caseta podrá ofrecer hasta cuatro pinchos diferentes, sin faltar el clásico pincho de feria, a los que se sumará una opción de cuchara para el mediodía.

Además, quienes salgan de tapas podrán convertirse en jueces: escaneando el código QR presente en cada puesto se podrá votar en directo para elegir el 'Mejor Pincho de Feria 2026'.

En cuanto al hilo musical, para conciliar la fiesta con la tranquilidad de los vecinos, el volumen estará estrictamente regulado de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 horas hasta el cierre, emitiendo una señal de música remasterizada a través de Vive Radio para evitar picos de volumen.

Actividades, ambiente y compromiso social

La Feria de Día volverá a contar con una completa agenda de entretenimiento, con actuaciones musicales continuas en La Alamedilla y la Plaza de San Román, pasacalles de charangas en el Mercado y los Bandos, y la tradicional parada del 14.º Custom Bikerday el 6 de septiembre en La Alamedilla.

El punto solidario lo pondrá la Asociación Ariadna el 14 de septiembre en San Román, con una jornada festiva adaptada para los más jóvenes.

La calidad estará avalada por la firma Trasanam mediante controles preventivos y formación en manipulación de alimentos, mientras que la gestión de residuos se realizará de forma selectiva junto a Ecovidrio, Ecoembes y la entidad Por Siete para garantizar un evento sostenible.

La trastienda organizativa de las Ferias y Fiestas de Salamanca ya ha echado a andar de la mano de sus grandes impulsores.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, junto a Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio, y los concejales del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín y Fernando Carabias, han arropado la presentación oficial de la Feria de Día 2026.