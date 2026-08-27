Salamanca invierte 652.000 euros en renovar otros dos kilómetros de tuberías en 19 calles de cuatro barrios

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de medio ambiente, María José Coca durante la presentación del Plan de Renovación de Tuberías. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa modernizando la red pública de agua con la licitación de dos nuevos proyectos para renovar cerca de dos kilómetros de tuberías de abastecimiento en 19 calles repartidas por los barrios de Pizarrales, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación total de 652.095,24 euros e incluye la renovación de acometidas domiciliarias, bocas de riego e hidrantes contraincendios.

Esta intervención se suma a los trabajos en marcha en la emblemática calle Libreros, en el barrio de La Vega y en una quincena de vías de Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad.

El Consistorio salmantino supera ya, con estas obras, los 20 kilómetros de red renovada en 110 calles durante el presente mandato, batiendo el récord histórico de vías intervenidas y encarrilando una marca sin precedentes en kilómetros para el próximo ejercicio de 2027.

La estrategia municipal para atajar las fugas y averías está ofreciendo resultados significativos.

El impacto de esta tecnología ya se nota en el día a día de los vecinos: desde que se implantó el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), las averías no han parado de caer, registrando en lo que va de año un 36% menos de reventones que en el mismo tramo de 2025 y hasta un 62% menos si echamos la vista atrás a 2017.

Pero el beneficio no es solo evitar cortes de agua en las casas, sino también cuidar un recurso tan valioso: con esta innovación se han salvado más de 20,5 millones de metros cúbicos de agua, una reserva gigantesca que equivale a lo que consume toda la capital salmantina durante catorce meses enteros.