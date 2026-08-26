Las calles de Salamanca se llenan de música, color y tradición en el inicio del festival internacional de folclore

Salamanca dará el pistoletazo de salida este jueves a la quinta edición del festival internacional de folclore, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la capital charra que volverá a llenar sus calles y espacios más emblemáticos de ritmo, indumentaria histórica y manifestaciones etnográficas.

La jornada inaugural ofrecerá una intensa propuesta dividida entre actividades expositivas, multitudinarios pasacalles por el casco histórico y una serie de actuaciones centrales sobre el escenario de la Plaza Mayor.

La programación comenzará oficialmente a las 12:00 horas en el Palacio de Garcigrande, espacio que albergará dos exposiciones de referencia: una muestra dedicada a la indumentaria tradicional y la joyería antigua, y un recorrido expositivo por los instrumentos musicales tradicionales de la provincia y la región.

Ambas colecciones buscan ofrecer al visitante un acercamiento riguroso al patrimonio etnográfico, permitiendo apreciar el detalle técnico de los ropajes de época y los enseres vinculados a la cultura popular.

El ambiente festivo se trasladará al aire libre a partir de las 18:30 horas con la celebración de seis pasacalles simultáneos que recorrerán diferentes puntos del entramado urbano salmantino.

En este despliegue participarán formaciones internacionales como el Ballet Folclórico Weliwen de Chile y la agrupación Combinaciones Folclóricas de Colombia, junto a representantes de la música tradicional regional como el grupo Adobe Dulzaineros de Macotera, La Nota de Zamora y la Agrupación de Tamborileros de Salamanca.

A la comitiva sonora se sumará una nutrida representación de mascaradas tradicionales de la provincia de Zamora, entre las que figuran el Tafarrón de Pozuelo de Tábara, El Atenazador de San Vicente de la Cabeza y Los Carucheros de Sesnández.

Todas las agrupaciones confluirán a las 20:00 horas en la Plaza del Liceo para iniciar un pasacalles general conjunto que desembocará en la Plaza Mayor.

A las 20:30 horas dará comienzo el acto inaugural sobre el gran escenario de la Plaza Mayor, conducido por los actores Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera.

La primera parte de las exhibiciones correrá a cargo del grupo de Danzas de Miranda del Castañar y de la Asociación Cultural Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera.

El grupo de Miranda del Castañar exhibirá La Danza, una tradición de raíz ancestral documentada desde el siglo XVI que se celebra en honor a la Virgen de la Cuesta.

Mientras, la delegación leonesa recreará el tradicional Antruejo del Alto Órbigo, fiesta declarada Bien de Interés Cultural en la que el Guirrio enmascarado simboliza la llegada de la primavera.

El broche de oro a la jornada inaugural llegará a partir de las 21:30 horas con el concierto de la formación salmantina Mayalde.

Con casi cuatro décadas de trayectoria sobre los escenarios y 13 trabajos discográficos, la agrupación ofrecerá un espectáculo volcado en la recuperación del patrimonio oral y la música elaborada a partir de útiles cotidianos, herramientas de labranza y objetos domésticos.