La administración de loterías que ha dado el primer premio de La Bonoloto en Salamanca.

La administración de loterías que ha dado el primer premio de La Bonoloto en Salamanca. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Salamanca

La Bonoloto deja una lluvia de billetes con un primer premio sellado en Salamanca de casi cuatro millones

El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de la capital charra.

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El sorteo de la Bonoloto de este martes, 25 de agosto, ha dejado una alegría inmensa en Salamanca con un gran premio de casi 4 millones de euros.

Loterías y Apuestas del Estado ha informado que existe un boleto acertante de primera categoría (seis aciertos) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de la capital charra que se ubica en la calle María Auxiliadora, 20, en el local 2.

Imagen de la administración que ha dado el premio en Arévalo.

El acertante se va a llevar un premio que asciende a los 3.950.351,44 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 32 de Vigo (Pontevedra) y a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 22-42-27-10-05-17 con el complementario el 20 y el reintegro el 7.