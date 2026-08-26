La Bonoloto deja una lluvia de billetes con un primer premio sellado en Salamanca de casi cuatro millones
El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de la capital charra.
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El sorteo de la Bonoloto de este martes, 25 de agosto, ha dejado una alegría inmensa en Salamanca con un gran premio de casi 4 millones de euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha informado que existe un boleto acertante de primera categoría (seis aciertos) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de la capital charra que se ubica en la calle María Auxiliadora, 20, en el local 2.
El acertante se va a llevar un premio que asciende a los 3.950.351,44 euros.
De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 32 de Vigo (Pontevedra) y a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 22-42-27-10-05-17 con el complementario el 20 y el reintegro el 7.