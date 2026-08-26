Begoña, la lotera que ha repartido casi cuatro millones de euros con La Bonoloto: “Es el mayor premio que hemos dado”

Begoña, la lotera que ha repartido casi cuatro millones de euros con La Bonoloto en Salamanca. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estamos muy contentos. Nos enteramos de que habíamos repartido el premio porque nos lo dijo mi hija este martes por la noche. No sabemos a quién le ha tocado. Nos gustaría que fuera a un cliente habitual. Si no, seguiremos estando muy felices”, asegura Begoña del Moral.

Ella es la dueña de la Administración de Loterías número 5 de Salamanca, que se ubica en la calle María Auxiliadora, 20, en el local 2.

Una administración que en el sorteo de La Bonoloto de este 25 de agosto ha repartido, ni más ni menos, que un premio de 3.950.351, 44 euros con un premio de primera categoría, seis aciertos, en el sorteo del martes.

Todo gracias a una combinación ganadora que es mágica ya para Begoña y para el acertante. Los números 22-42-27-10-05-17 con el complementario el 20 y el reintegro el 7, han llevado la felicidad a la ciudad charra.

“Soy la dueña de una administración de loterías al uso, junto a mi marido José María García. También contamos con una empleada. Nosotros llevamos al frente un total de tres años, pero el lugar tiene más de 40 años de historia”, afirma Begoña en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra entrevistada insiste en que “ojalá le haya tocado a algún cliente habitual” pero añade que “estarán contentos si no es así”.

“Es el mayor premio que hemos dado. Hemos repartido también con otro sorteo de La Bonoloto y de la Lotería Nacional pero no estas cantidades. Queremos seguir repartiendo premios”, añade Begoña.

Esperan al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad para continuar repartiendo alegría y muchos billetes.

“Es el sueño de todo lotero, repartir un premio en la Lotería de Navidad”, finaliza nuestra entrevistada.