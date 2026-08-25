Detenidos dos hombres por un brutal apuñalamiento en Salamanca: la víctima acabó en la UCI

Los objetos intervenidos a los dos hombres detenidos por la Policía Nacional Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones graves, tras una agresión en la que un hombre resultó herido de gravedad por arma blanca.

La actuación se inició durante la madrugada, cuando los agentes recibieron un aviso alertando de que varias personas estaban agrediendo a un hombre en una zona ajardinada de la ciudad.

A su llegada, los agentes localizaron a la víctima tendida en el suelo, con las manos atadas y completamente ensangrentada, presentando una herida punzante en el costado derecho con abundante sangrado, compatible con un apuñalamiento, además de diversos golpes en el rostro.

La víctima manifestó que, además de la agresión, le habían sustraído más de 200 euros. Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó asistencia sanitaria urgente, siendo atendido en el lugar y trasladado posteriormente al hospital.

Los servicios médicos determinaron que el herido presentaba lesiones de gravedad, entre ellas un neumotórax y una posible afectación hepática, quedando ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante las primeras actuaciones, los agentes recuperaron en las inmediaciones del lugar un machete ensangrentado, así como otros efectos que podrían guardar relación con los hechos.

Las detenciones

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar a uno de los presuntos implicados, quien fue localizado posteriormente cuando viajaba en un vehículo junto a otra persona.

Durante su identificación, los agentes observaron que vestía un pantalón blanco que presentaba restos de sangre, así como 295 euros en efectivo cuya procedencia podría estar relacionada con el dinero sustraído a la víctima.

Posteriormente, los agentes realizaron las correspondientes comprobaciones para localizar al segundo presunto implicado, siendo finalmente localizado en un domicilio y procediendo a su detención.

Durante las actuaciones, este manifestó haber participado en la agresión, señalando que los hechos se habían producido tras una disputa previa con la víctima.

La efectividad en la detención de los autores fue debida asimismo a la importante colaboración de Policía Local, cooperación activa, habitual y que tan buenos resultados está surtiendo en numerosos dispositivos y operaciones policiales.

Una vez finalizados los trámites documentales, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó el ingreso en prisión de ambos.