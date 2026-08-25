Ciudad Rodrigo llora la muerte de José Manuel de Luis Esteban, Hijo Predilecto y ex alto cargo de la Junta

José Manuel de Luis recibe la placa de Hijo Predilecto de manos del alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

José Manuel de Luis Esteban no fue solo un alto cargo de la Administración ni un nombre ligado durante décadas a las instituciones públicas.

Fue también un mirobrigense profundamente vinculado a Ciudad Rodrigo, una ciudad a la que regresó una y otra vez desde el compromiso, la cultura y el trabajo altruista.

Ha fallecido este martes en Salamanca a los 87 años, dejando atrás una trayectoria profesional extensa y una relación con su tierra que nunca se debilitó.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sido el encargado de comunicar su muerte y de recordar precisamente esa disposición constante a colaborar con la ciudad.

El Consistorio ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos y ha agradecido “la siempre disposición de José Manuel de Luis para trabajar de manera altruista por su Ciudad Rodrigo”.

Ese vínculo quedó reconocido oficialmente el 13 de diciembre de 2024, cuando fue nombrado Hijo Predilecto de la localidad.

Una carrera ligada al servicio público

Su trayectoria profesional estuvo marcada por responsabilidades de primer nivel en la Administración.

Fue director general de Tributos y Política Financiera de la Junta de Castilla y León y también delegado especial de Hacienda para Andalucía, Ceuta y Melilla.

A ello se sumaron otros cometidos, como su condición de patrono de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León o su participación en el Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.

Su vida profesional transcurrió así entre la gestión pública, las responsabilidades institucionales y el servicio a distintas administraciones.

Pero esa dimensión nunca eclipsó su relación con Ciudad Rodrigo.

La otra parte de su legado

Más allá de los cargos, José Manuel de Luis Esteban mantuvo una presencia activa en la vida social y cultural mirobrigense.

Fue presidente de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 durante siete años, entre 2008 y 2015.

Desde esa responsabilidad contribuyó a impulsar líneas de trabajo para el desarrollo de la comarca y distintas actividades de carácter cultural.

Su relación con la Fundación tampoco terminó cuando dejó la presidencia.

Continuó participando en su funcionamiento y mantuvo el contacto con la entidad hasta sus últimos días.

De hecho, estuvo presente en el último patronato celebrado el pasado 6 de agosto.

Ese detalle resume bien la forma en la que entendió su relación con Ciudad Rodrigo: no como una etapa cerrada, sino como un compromiso prolongado en el tiempo.

La propia Fundación ha querido subrayarlo tras conocer su fallecimiento.

“La Fundación Ciudad Rodrigo lamenta la pérdida de este gran hombre, cuya actividad y presencia fue vital para la trayectoria y desarrollo de esta entidad”, ha señalado.

Presencia constante en la vida mirobrigense

José Manuel de Luis Esteban formó también parte del Centro de Estudios Mirobrigenses y participó durante años en distintas iniciativas vinculadas a la cultura y a la vida social de la ciudad.

Su figura quedó asociada así a dos ámbitos que marcaron buena parte de su vida: el servicio público y Ciudad Rodrigo.

En uno desarrolló una carrera institucional de peso.

En el otro dejó una huella más personal, ligada a la implicación y a la voluntad de seguir aportando incluso después de haber dejado atrás sus principales responsabilidades profesionales.

La concesión del título de hijo predilecto en 2024 llegó como reconocimiento a esa trayectoria.

Apenas dos años después, Ciudad Rodrigo despide a uno de los hombres que durante décadas mantuvo una relación constante con la ciudad y sus proyectos.

La misa funeral se celebrará el próximo jueves, 27 de agosto, a las 10.00 horas, en la iglesia parroquial de El Sagrario de Cerralbo de Ciudad Rodrigo.