Fallece un motorista de unos 30 años tras colisionar con un turismo en una carretera provincial de Salamanca
El siniestro se produjo en torno a las 6.56 horas, en el kilómetro 233 de la N-620A.
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Un motorista de unos 30 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera N-620A, a la altura del término municipal de Villares de la Reina (Salamanca).
El siniestro se produjo en torno a las 6.56 horas, en el kilómetro 233 de la N-620A, cuando la motocicleta colisionó contra un turismo.
Como consecuencia del impacto, el motorista quedó inconsciente sobre la calzada.
El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 recibió el aviso y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar efectivos sanitarios para atender al herido.
Una vez en el punto del accidente, los facultativos de Sacyl confirmaron el fallecimiento del motorista, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.
Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas.