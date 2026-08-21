Fallece un motorista de unos 30 años tras colisionar con un turismo en una carretera provincial de Salamanca

Un motorista de unos 30 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera N-620A, a la altura del término municipal de Villares de la Reina (Salamanca).

El siniestro se produjo en torno a las 6.56 horas, en el kilómetro 233 de la N-620A, cuando la motocicleta colisionó contra un turismo.

Como consecuencia del impacto, el motorista quedó inconsciente sobre la calzada.

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 recibió el aviso y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar efectivos sanitarios para atender al herido.

Una vez en el punto del accidente, los facultativos de Sacyl confirmaron el fallecimiento del motorista, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión están siendo investigadas.