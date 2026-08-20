Salamanca instala 20 nuevos radares pedagógicos: avisan de la velocidad pero no multan

Dos operarios durante la instalación de uno de los radares pedagógicos de Salamanca. Ayto Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este jueves, 20 de agosto, la instalación de una veintena de nuevos radares pedagógicos que se situarán en el perímetro de la ciudad.

En varios de los casos, según han informado, serán en las principales vías de entrada y salida.

Los dispositivos detectan la velocidad de los vehículos a una distancia aproximada de 300 metros y alertan al conductor de la velocidad a la que circula, con el objetivo de que la reduzca de forma voluntaria, sin que lleguen a sancionar.

Aparte de su función de aviso inmediato, tienen también una utilidad analítica. Los datos recogidos serán remitidos a la Sala de Control de Tráfico, en la que estudiarán si se necesita adoptar medidas adicionales, como poner en marcha controles periódicos.

Esta medida está enmarcada en la inversión de casi 260.000 euros del superávit municipal para seguridad vial, que ya fue anunciada el pasado mes de abril.

De dicha partida, 146.414 euros se han destinado a los radares pedagógicos, mientras que 113.379 euros servirán para incorporar balizas de refuerzo semafórico en 60 ubicaciones, similares a las ya instaladas en el paseo del Desengaño antes del acceso al puente Sánchez Fabrés.

Cabe recordar que Salamanca ya contaba con 12 radares didácticos en la carretera de Aldealengua con calle Hortelanos; la avenida Alfonso XI junto al colegio Santa Teresa; el paseo de la Estación con calle Elcano; la avenida Alfonso XI de León con plaza de Madrid; o la carretera de Ledesma junto a calle Relojeros, entre otros.

Las ubicaciones de los nuevos radares son las siguientes:

• Paseo del Progreso (desde Vettones y Vacceos) – 50 km/h

• Paseo del Progreso (desde Charrería) – 50 km/h

• Paseo del Tormes (entrada ciudad) – 50 km/h

• Paseo del Tormes (salida ciudad) – 50 km/h

• Avenida Carmen Martín Gaite – 50 km/h

• Avenida Luis de Camoens – 50 km/h

• Paseo San Vicente (entrada ciudad) – 30 km/h

• Paseo San Vicente (salida ciudad) – 30 km/h

• Avenida Ignacio Ellacuría (desde Núñez Larraz) – 30 km/h

• Avenida Ignacio Ellacuría (desde Charrería) – 30 km/h

• Avenida Fernando III "El Santo" (dos ubicaciones) – 30 km/h

• Avenida San Agustín (entrada ciudad) – 30 km/h

• Avenida Virgen del Cueto – 30 km/h

• Avenida Torrente Ballester (salida ciudad) – 50 km/h

• Avenida de Aldehuela, 43 (hacia Canalejas) – 30 km/h

• Avenida de Aldehuela (desde Canalejas) – 30 km/h

• Avenida Agustinos Recoletos – 30 km/h

• Avenida de la Merced (entrada ciudad) – 30 km/h

• Calle Jesús Arambarri – 30 km/h