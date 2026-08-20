Nueve noches de circo gratis: Santa Marta presenta la IX edición de Volatiritormes
El festival circense de Santa Marta de Tormes amplía su cartel a nueve espectáculos gratuitos en la carpa de la Plaza de España y recupera el 'correfoc' para el cierre.
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Santa Marta de Tormes volverá a convertirse en el gran centro neurálgico del arte circense con la celebración de la novena edición de 'Volatiritormes', la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella.
El evento se desarrollará del 28 de agosto al 5 de septiembre y ampliará su oferta este año con un total de nueve espectáculos gratuitos, dos más que en la pasada edición.
La concejala de Cultura, Silvia González, y el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, han presentado los detalles del programa, que repetirá el formato de éxito del año pasado con una gran carpa de circo instalada en la Plaza de España.
La instalación, con capacidad para 429 personas por pase, acogerá las actuaciones diarias a partir de las 21:30 horas hasta completar el aforo.
La cita mantendrá su carácter internacional con compañías de Brasil, Argentina, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha. El cartel abarca disciplinas como el funambulismo, los ejercicios aéreos, el clown, la magia, el equilibrismo o los lanzamientos de cuchillos y ballestas.
Como gran broche final, el 5 de septiembre se celebrará el 'correfoc' Ragnarok a cargo de Kull D’Sac, recuperado tras aplazarse en las fiestas patronales por el alto riesgo de incendios, que llenará de fuego y pirotecnia las calles del municipio hasta desembocar en la Plaza de España.