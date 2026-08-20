Mañueco retoma la agenda con dos reuniones para la cumbre de cámaras de comercio y el encuentro de cofradías

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido hoy en la sede de la Presidencia al presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana. Comunicación JCyL.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha retomado su agenda institucional este jueves tras el parón estival con dos reuniones de calado en la sede de la Presidencia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido a los representantes de la Cámara de Comercio de Valladolid y de la Junta de Semana Santa de Salamanca para dar el respaldo del Gobierno regional a dos cumbres de proyección nacional e internacional que albergará la Comunidad este otoño.

En el primero de los encuentros, Mañueco se ha reunido con el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, para analizar la organización de la 54ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO).

Esta cita situará a la capital vallisoletana como epicentro económico entre el 4 y el 7 de octubre, reuniendo a más de 250 empresarios, ejecutivos y líderes camerales de toda Iberoamérica para impulsar oportunidades de negocio y alianzas estratégicas.

Minutos después, el presidente del Ejecutivo autonómico ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández Mateo, en un acto en el que también ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico.

La sesión ha servido para ultimar la presentación del Encuentro Nacional de Cofradías, que se celebrará en la capital salmantina del 24 al 27 de septiembre y que congregará a cientos de congresistas para debatir sobre el impacto cultural, patrimonial y turístico del ámbito cofrade en España.