Explota la tensión en Garcihernández: los vecinos tratan de echar a unos okupas y la Guardia Civil blinda el pueblo

Dos agentes custodian la vivienda okupada en Garcihernández, mientras algunos vecinos permanecen en el exterior. RRSS

La tranquilidad de Garcihernández (Salamanca), un pequeño pueblo de la comarca de Tierra de Alba que apenas supera los 400 habitantes, se ha visto alterada este pasado miércoles después de que una familia okupase una de las viviendas de la localidad.

Fruto de este hecho, los vecinos de la localidad se agolparon a las puertas de la vivienda para intentar echar a los okupas, lo que terminó desatando momentos de máxima tensión y obligó a la Guardia Civil a acudir hasta el lugar.

Los gritos se apoderaron de las calles de este pueblo salmantino mientras los agentes del Instituto Armado trataban de recuperar la normalidad cuando ya la luz del sol se había marchado.

Movilización "contra la ocupación ilegal" compartida por el Ayuntamiento de Garcihernández. @aytogarcihernandez Instagram

El enfrentamiento llegó hasta tal punto, que todavía este jueves, 20 de agosto, la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados en la zona.

Los agentes permanecieron durante toda la noche en las inmediaciones de la vivienda, de titularidad particular, para evitar que volviera a repetirse el cara a cara entre los vecinos y los okupas.

Hoy, Garcihernández continúa blindado por la Benemérita ante la previsión de que vuelvan a producirse nuevas concentraciones.

Es más, el propio Ayuntamiento de la localidad ha compartido un cartel este jueves en el que se anuncia una concentración "contra la ocupación ilegal". Será a partir de las 22:00 horas y en él se solicita a vecinos que acudan a la movilización.

El Consistorio, además, a través de sus redes sociales, ha compartido que durante esta noche se "han intentado okupar más" viviendas, alertando de una situación que ha roto por completo la convivencia en el pueblo.

"Se recomienda que el que tenga una casa de esas características intente protegerla", señalan desde las cuentas municipales.

En concreto, se trata de viviendas de una sola planta, con entrada directa desde la calle y las ventanas a pie de la vía pública.

En sus comunicaciones, el Ayuntamiento de Garcihernández aboga por la instalación de cámaras que justifiquen a qué hora han entrado los okupas, una alarma que deje señal del instante y hasta invitan "al que quiera" que tapie las puertas.

"Para que en caso de que quieran entrar tengan que hacer barullo para abrir y dé tiempo a actuar", zanjan en sus mensajes.

Fuentes de la Guardia Civil de Salamanca han trasladado a este periódico que está previsto que el dispositivo de seguridad se mantenga en la localidad hasta que la normalidad sea recuperada al completo. También han confirmado que la presunta familia okupa aún permanece en el interior de la vivienda.