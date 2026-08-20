Amenazas de muerte y más de 1.000 euros de extorsión tras contactar sus amigos para servicios de mujeres

La Guardia Civil esclarece una estafa cometida mediante amenazas y extorsión a través de aplicaciones de mensajería GC

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida mediante amenazas y extorsión a través de WhatsApp.

La víctima, vecino de Salamanca, llegó a entregar más de 1.000 euros ante el temor provocado por las amenazas recibidas.

Los hechos comenzaron aproximadamente un mes y medio después de que la víctima se encontrara con un grupo de amigos que, utilizando su teléfono móvil, contactó con varias mujeres con la intención de contratar sus servicios.

Al no querer continuar con la situación, decidió bloquear los números de teléfono utilizados.

Sin embargo, mes y medio después comenzó a recibir mensajes de un número desconocido.

En ellos se le reclamaban distintas cantidades de dinero y se le amenazaba con causar la muerte tanto a él como a sus familiares.

Para incrementar la presión, el autor de los mensajes llegó a enviar periódicamente imágenes de violencia extrema.

La víctima intentó bloquear el número desde el que recibía las amenazas, pero las comunicaciones continuaron desde otras líneas telefónicas.

Ante el miedo generado por las amenazas, realizó varias transferencias bancarias que sumaron más de 1.000 euros.

Los pagos, sin embargo, no pusieron fin a la extorsión.

Las exigencias económicas continuaron, por lo que finalmente decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil a través de su Sede Electrónica.

La investigación permitió seguir el rastro del dinero

La denuncia fue recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y trasladada al Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil.

Los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima, los diferentes números de teléfono empleados y los movimientos económicos relacionados con el caso.

El estudio conjunto de estos elementos permitió reconstruir la operativa utilizada para obtener el dinero y determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

La investigación permitió esclarecer un delito de estafa cometido mediante amenazas y extorsión e identificar al presunto responsable.

Finalmente, y en colaboración con el Equipo @ de la Guardia Civil de León, se procedió a la investigación del presunto autor.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente en la ciudad de León.