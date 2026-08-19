Salamanca bate récord de tuberías renovadas con Puente Ladrillo y reduce un 62% las averías de agua desde 2017

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trabajos para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Nueva Guinea, dentro del barrio Puente Ladrillo.

La actuación abarca un tramo de 600 metros de longitud, comprendido entre las calles Fuenteguinaldo y Sicilia, con el objetivo de prevenir averías en la zona y optimizar el suministro prestado a los vecinos.

Esta obra forma parte de un plan estival que afecta a quince vías distribuidas entre los barrios de Prosperidad, Blanco y Puente Ladrillo, con un presupuesto global en torno a los 730.000 euros.

En los casos de Blanco y Puente Ladrillo, los trabajos cuentan con una cofinanciación cercana al 80% por parte de la Junta de Castilla y León mediante el Fondo de Cooperación Económica Local General.

De forma paralela, el Consistorio mantiene intervenciones en la céntrica calle Libreros y en el barrio La Vega. Asimismo, antes de que concluya el año está previsto acometer la sustitución de otros dos kilómetros de canalizaciones en una veintena de calles de Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

En todos los proyectos se sustituyen las acometidas domiciliarias y se instalan bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas y pozos de desagüe.