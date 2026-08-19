El monolito de las Brigadas Internacionales de Salamanca vuelve a sufrir pintadas: "Esto genera odio"

El monolito de las Brigadas Internacionales de Salamanca vuelve a sufrir pintadas vandálicas Asociación Salamanca Memoria y Justicia

El monolito dedicado a los miembros de las Brigadas Internacionales que sufrieron prisión por defender durante la Guerra Civil el entonces “orden constitucional” ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos en Salamanca.

El memorial, situado en el enclave del antiguo convento de las Comendadoras de la Orden de Santiago, en la trasera de la iglesia de Sancti Spíritus, apareció este martes con varias pintadas negras que tachaban el texto del homenaje.

La denuncia ha sido trasladada al Ayuntamiento de Salamanca por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.

Su presidente, Julio Fernández García, ha puesto los hechos en conocimiento del Consistorio y ha solicitado que los servicios municipales procedan a limpiar el monolito.

Desde la asociación recuerdan que no se trata de la primera ocasión en la que este memorial sufre actos vandálicos de similares características.

En este sentido, destacan la rápida intervención de los servicios de limpieza municipales en ocasiones anteriores y confían en que vuelvan a actuar para recuperar el estado original del monumento.

El monolito fue instalado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.

Llamamiento contra el vandalismo

La asociación ha aprovechado la denuncia para condenar públicamente las pintadas y cualquier acto de vandalismo contra espacios de memoria.

“Condenamos públicamente este tipo de actos vandálicos, impropios de una sociedad libre y democrática de un Estado constitucional como el nuestro”, señala el presidente de la organización en el escrito remitido al Ayuntamiento.

En el mismo comunicado, Salamanca por la Memoria y la Justicia advierte de que este tipo de acciones “generan odio y enfrentamiento” y considera que “socavan los pilares básicos de la convivencia pacífica” de la sociedad salmantina.

La entidad confía ahora en que el Ayuntamiento vuelva a intervenir con rapidez para eliminar las pintadas del memorial y devolver al monolito dedicado a las Brigadas Internacionales su aspecto original.