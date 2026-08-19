DIRECTO | El incendio forestal de Extremadura entra en Salamanca y eleva la alerta a nivel 1
Última hora del incendio en la provincia de Salamanca.
Más información: El fuego está "completamente desbocado" en Cáceres, amenaza Salamanca y Galicia necesita ayuda "urgente"
LAS CLAVES
- 18:00 Origen en Las Hurdes
- 17:53 Nivel 1 en Salamanca
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Peores horas
Ese escenario se ha producido finalmente, con la llegada del fuego a Agallas y la activación de la situación IGR-1.
El dispositivo se centra ahora también en frenar el avance del incendio dentro de territorio salmantino, con especial atención a la evolución de los diferentes frentes y a las condiciones que puedan favorecer su propagación.
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Origen en Las Hurdes
El incendio se originó en la comarca de Las Hurdes y desde sus primeros momentos ha requerido la intervención de medios de varias administraciones. Castilla y León ya había movilizado efectivos para colaborar en las labores de extinción en territorio extremeño.
Y, al mismo tiempo, proteger el límite con Salamanca ante la posibilidad de que las llamas atravesaran la frontera provincial.
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Muchos medios
En el operativo participan actualmente cinco agentes medioambientales, tres técnicos y tres cuadrillas, además de cuatro autobombas y tres bulldóceres.
A estos recursos terrestres se suman seis BRIF y seis medios aéreos, que trabajan en las labores de extinción y en el control de los distintos frentes activos.
Se declara Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1⃣ en #IFVegasDeDomingoRey, #Salamanca, por:— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 19, 2026
• Previsión de tardar > 12 h en estabilizarlo
Más info en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/76Jh8NldQT
La situación mantiene movilizado un importante despliegue de medios terrestres y aéreos en una zona fronteriza entre Extremadura y Castilla y León, mientras los equipos de extinción trabajan para contener el incendio y evitar que continúe avanzando por la provincia de Salamanca.
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Nivel 1 en Salamanca
El incendio forestal declarado en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, ha cruzado ya el límite provincial y ha entrado en territorio salmantino, donde ha pasado a situación IGR-1.
El fuego se localiza en estos momentos en Vega de Domingo Rey, dentro del término municipal de Agallas, según consta en el registro de incendios de la Junta de Castilla y León.