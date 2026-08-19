Ciudad Rodrigo eleva un 52% las licencias de obra mayor y dispara la inversión municipal

La actividad urbanística de Ciudad Rodrigo mantuvo en 2025 un elevado ritmo, con un crecimiento destacado de las actuaciones de mayor envergadura.

El Ayuntamiento tramitó durante el pasado ejercicio 287 licencias urbanísticas, de las que 246 correspondieron a obras menores y 41 a obras mayores, según el informe presentado este miércoles al Pleno por el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Montejo.

El dato más relevante del balance es el incremento de la obra mayor, que creció un 51,9% respecto a 2024. El número de licencias pasó de 27 a 41 y alcanzó así la cifra más alta de los últimos tres años.

La actividad constructiva movilizó además una inversión de 4,63 millones de euros, un 17,5% más que en 2023. En comparación con 2024, el crecimiento alcanza el 48,2% si se excluye el efecto extraordinario de la planta solar fotovoltaica contabilizada aquel ejercicio.

17 viviendas nuevas

El mercado residencial también dejó cifras significativas.

Durante 2025 se concedieron licencias para la construcción de 17 viviendas unifamiliares de nueva planta, además de siete actuaciones de rehabilitación.

A ellas se suman 22 licencias de primera ocupación, indicador de la puesta en uso de viviendas y edificios una vez finalizadas las obras.

El Ayuntamiento también reforzó su propio esfuerzo inversor.

Los 15 proyectos promovidos directamente por el Consistorio que recoge el informe supusieron una inversión de 2,58 millones de euros, lo que representa un incremento del 113,4% respecto al ejercicio anterior.

El balance presentado al Pleno dibuja un escenario de mayor actividad urbanística en Ciudad Rodrigo, especialmente en las obras de mayor entidad, acompañado de un notable aumento de la inversión pública municipal y de un repunte de la inversión vinculada al sector de la construcción.