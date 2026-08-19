Adjudicadas las obras de la transformación de la Casa de la Juventud de Garrido por 2,3 millones de euros

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a sus concejales Fernando Rodríguez y Pedro Martínez durante el acto de presentación del proyecto del Centro de Innovación. Archivo.

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por un importe de 2.296.407,28 euros las obras de transformación de la actual Casa de la Juventud de Garrido, que pasará a convertirse en el Centro de Innovación Juvenil.

Las obras contarán con un plazo de ejecución de un año y permitirán dotar a la ciudad de su sexto espacio tecnológico dentro de la red Salamanca Tech.

El proyecto, cofinanciado al 60% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'CoNEcta Salamanca', dotado con más de 15,2 millones de euros para revitalizar los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

El nuevo espacio mantendrá su uso asociativo e incorporará un área de formación digital, un espacio de coworking 'Factoría de Ideas', una sala multimedia para creación audiovisual y podcast, y una zona orientada al desarrollo de tecnologías emergentes como el Metaverso y la realidad virtual.

Asimismo, la ampliación del edificio incluirá un auditorio polivalente y la parcela exterior dispondrá de áreas deportivas al aire libre con instalaciones de calistenia, parkour y pump track.