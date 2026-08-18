Un toro a la fuga siembra el caos en Villarino de los Aires y deja dos heridos en un encierro de hora y media

Novillo a la fuga en el encierro de Villarino de los Aires (Salamanca). Captura de un video cedido.

Un enrarecido y accidentado encierro de hora y media de duración ha sembrado el nerviosismo este martes en Villarino de los Aires (Salamanca).

La fuga de uno de los astados de la ganadería de Valrubio convirtió el festejo en una lidia larga y caótica que se ha saldado con dos personas heridas de diversa consideración, ambos, conocidos vecinos de la localidad salmantina.

La carrera arrancó con mal pie debido a la escasa efectividad de la cabestrada.

Los bueyes mostraron una actitud completamente inoperante desde la salida del chiquero, desentendiéndose de su labor de arropamiento y guiado, lo que dejó el camino expedito para que la manada se disgregara al poco de comenzar el recorrido.

Aprovechando la descoordinación del encierro, uno de los novillos de Valrubio logró romper el recorrido habitual y darse a la fuga, desencadenando momentos de auténtica tensión entre los mozos y el público congregado tras las talanqueras.

La búsqueda y captura del animal por las inmediaciones alargó el festejo hasta los 90 minutos de incertidumbre.

Durante los conatos de peligro generados por la res descarriada y los momentos de tensión en el casco urbano, dos personas tuvieron que recibir atención sanitaria tras sufrir percances derivados de las embestidas y las carreras del astado.