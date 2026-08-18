Pilar Ávila, la lotera que ha llevado la suerte a Salamanca: "Llevaba toda la vida esperando dar un premio como este"

Pilar García Ávila, propietaria de la administración de loterías que ha vendido un boleto de Primitiva millonario. Cedida.

La fortuna ha vuelto a llamar a las puertas de Salamanca de la mano del sorteo de La Primitiva de este lunes.

El estanco de tabacos y administración de Loterías número 64.865, ubicado en el estanco de la Avenida de los Comuneros 39-45, ha validado el único boleto acertante de Categoría Especial con 6 aciertos y reintegro que, junto al premio acumulado de Primera Categoría, se ha llevado un botín exacto de 1.151.151,39 euros.

Tras dos años y medio al frente del negocio, su propietaria ha visto cumplido el sueño de llevar la alegría al barrio.

La llamada de la suerte ha llenado de felicitaciones y revuelo el establecimiento durante toda la mañana.

Aunque la identidad del afortunado o afortunada sigue siendo una incógnita debido a la habitual discreción que rodea a este tipo de pellizcos millonarios, en el estanco la alegría es desbordante.

Pilar Ávila García, propietaria de la administración y encargada de repartir la suerte atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para relatar cómo vivió el momento en el que descubrió que su terminal había sellado el boleto ganador.

Pregunta.- ¿Cómo y cuándo se entera de que ha repartido este bote millonario de La Primitiva?

Respuesta.- Me di cuenta anoche. Yo suelo entrar en la página donde tenemos la fecha de los sorteos y vi que había tocado en Salamanca. Me costó un poco hasta que me di cuenta de que era mi número de receptor, pero en cuanto lo vi, así me enteré.

P.- ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza al ver la cifra de más de 1,1 millones de euros?

R.- Me puse súper contenta. Llevo poco tiempo, dos años y medio con el terminal, y llevaba esperando dar un premio grande desde que empecé. Yo decía "es muy difícil", y cuando lo vi no me lo podía creer. No me salía pensar en nada, solo estaba muy, muy contenta.

P.- ¿A quién llamó inmediatamente para darle la gran noticia?

R.- Estábamos mi marido y yo en casa. Lo primero que le dije fue:

"¿Este es nuestro número de receptor, verdad?". Y me dijo que sí. Ya ponía "Salamanca, Avenida Comuneros 39-45", pero es eso que no te lo terminas de creer.

Luego llamé a mi hijo y después lo puse inmediatamente en el grupo de WhatsApp de la familia.

P.- ¿Cómo se ha levantado hoy el estanco? La gente no habrá parado de preguntar...

R.- Todo el mundo nos está dando la enhorabuena. La pregunta recurrente que me hace todo el mundo es si sé quién ha sido, pero no tengo ni la más remota idea. Tampoco me importa; como digo yo, lo importante es que el premio ya ha caído y estoy contentísima.

P.- La Avenida de los Comuneros es una zona muy transitada, pero ¿suelen tener más clientela fija del barrio o mucho público de paso?

R.- Tengo de todo, absolutamente de todo. Al ser un estanco entra mucha gente a comprar tabaco y a la vez se hace una venta cruzada pidiendo una Primitiva o una Bonoloto. Luego también tengo mis clientes fijos. Pero vamos, esto era justo lo que me hacía falta: dar un gran premio.

P.- Si tuviera que apostar, ¿cree que le ha tocado a alguien del barrio o a un cliente ocasional?

R.- No sabría decirle porque no tengo ni idea, de verdad. Sí que lo he pensado, anoche le daba vueltas y esta mañana igual cuando he abierto la persiana, pero es imposible saberlo.

P.- Entiendo que es el bote más grande que ha entregado hasta la fecha desde que asumió el traspaso.

R.- Sí, sí, sin duda es el premio más grande que he repartido.

P.- Dicen que los premios atraen a más premios y que en Salamanca la racha con la lotería está siendo buena...

R.- Ojalá sea así. La verdad es que este año Salamanca está siendo bastante favorecida con la lotería. Lo suelo mirar a menudo: cuando no es la Lotería Nacional del jueves, es la Bonoloto o en algún punto de la provincia. Yo estoy muy feliz.

P.- ¿Qué mensaje o deseo le manda desde aquí al nuevo millonario?

R.- Lo primero, que me alegro muchísimo, que enhorabuena y que lo disfrute.

Considero que un premio de 1.150.000 euros es casi la cifra justa. Cuando tocan 60, 70 u 80 millones creo que no se llega a disfrutar igual porque es tanto dinero que resulta difícil de gestionar.

Un premio así viene estupendamente para resolver la vida y disfrutarlo.

P.- ¿Tiene ya el champán preparado por si se pasa a celebrarlo?

R.- Tengo siempre una botellita guardada, pero la cuestión es que no sé si voy a llegar a saber nunca quién ha sido. Todo el mundo me dice que hay mucha privacidad y que la gente prefiere no decirlo.

P.- Para terminar, ¿Qué le dice a sus clientes habituales y a los salmantinos que se acerquen a partir de ahora?

R.- Les digo que sigan viniendo e insistiendo. No estamos en pleno centro, pero tampoco estamos en un barrio alejado; estamos al lado del centro de salud, en una zona estupenda.

Que sigan viniendo, que aquí los vamos a recibir muy bien y les vamos a sellar estupendamente sus apuestas.