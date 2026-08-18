'La Noche de los Fotógrafos' en la torre Ieronimus: el broche final del verano cultural en Salamanca

El verano cultural en Salamanca va encarando sus últimos días, pero lo hace guardándose uno de sus momentos más especiales.

Este miércoles 19 de agosto, las Torres de la Catedral abren de forma extraordinaria por la noche para celebrar 'La Noche de los Fotógrafos', una cita pensada para conmemorar el Día Mundial de la Fotografía dentro de la propuesta 'Salamanca Culta y Oculta'.

Entre las nueve de la noche y las once y media de la madrugada, cualquiera que tenga afición por la cámara, con equipo profesional o con la cámara del móvil, podrá subir a lo alto de la Catedral para cazar las mejores estampas de la ciudad iluminada, los monumentos de alrededor y el reflejo del río Tormes al anochecer.

Las entradas cuestan 5 euros y ya se pueden comprar desde la web de Ieronimus.

Cartel Salamanca Culta y Oculta. Ayto. Salamanca.

Junto a esta cita fotográfica, la segunda quincena de agosto mantendrá un amplio abanico de experiencias culturales y patrimoniales. Entre ellas destacan los recorridos nocturnos 'Mientras la Catedral duerme' y las subidas nocturnas a Scala Coeli en las Torres de la Clerecía los viernes y sábados.

Asimismo, el patrimonio artístico seguirá muy presente a través de las visitas teatralizadas 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo' y 'La constelación de retablos barrocos'.

La oferta se completa con diversas alternativas en los yacimientos de la ciudad. El Cerro de San Vicente albergará talleres familiares como 'Conviértete en arqueólogo', mientras que el Parque Arqueológico del Botánico continuará con sus itinerarios guiados con gafas de realidad virtual y sus observaciones astronómicas.

A ello se suman los paseos por el Pozo de Nieve, el Convento de San Andrés, la Galería Urbana del Barrio del Oeste y el Cementerio de San Carlos Borromeo.

Se ha facilitado una página web para mayor información de los interesados.