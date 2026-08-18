Más de un millón de euros de La Primitiva se quedan en Salamanca: se busca al afortunado

La apuesta millonaria fue validada en el Despacho de la avenida de los Comuneros, 39-45. Cedida

Salamanca está de enhorabuena, bueno, concretamente, un agraciado. Un boleto de La Primitiva validado en la capital salmantina se ha hecho con un premio acumulado de 1.151.151,39 euros en el sorteo celebrado este lunes, 17 de agosto.

El boleto logró seis aciertos y el reintegro, lo que le convierte en el único acertante de Categoría Especial de este sorteo.

El premio se desglosa en 515.440,92 euros correspondientes a la Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro) y otros 635.710,47 euros de Primera Categoría, por los seis aciertos. Es decir, que se suman los dos premios.

La apuesta millonaria fue validada en el Despacho de la avenida de los Comuneros, 39-45. Y como es el único acertante, ha conseguido reunir la combinación ganadora completa junto con el reintegro.

La combinación de La Primitiva ha sido 04, 46, 02, 28, 48 y 19.

El número complementario ha sido el 18, mientras que el reintegro ha correspondido al 0.

El sorteo también ha dejado dos boletos acertantes de Segunda Categoría, correspondientes a cinco aciertos más el número complementario. Cada uno de ellos recibirá un premio de 51.544,09 euros.

Uno de los boletos ha sido validado en la Administración de Loterías número 36 de Badalona (Barcelona).

El otro ha sido sellado en el Despacho Receptor número 29.130 de Melide (A Coruña).