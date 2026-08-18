Herido un conductor tras salir de su turismo en llamas en Monterrubio de La Armuña

Imagen recurso de un camión de bomberos en Castilla y León. Archivo.

El turismo en llamas terminó en la cuneta y originó un conato de fuego en la vegetación que fue sofocado rápidamente por los Bomberos de la Diputación. Más información: Un coche en llamas provoca un incendio forestal junto a la autovía del noroeste en la provincia de Valladolid

Un hombre ha resultado herido de carácter leve a última hora de la noche de este lunes tras verse obligado a salir del vehículo en el que viajaba al percatarse de que el turismo comenzaba a arder con unos pastos cercanos.

El suceso tuvo lugar en torno a las 22:31 horas en el término municipal de Monterrubio de la Armuña (Salamanca), concretamente a la altura de la carretera DSA-621.

Tras la maniobra de emergencia del ocupante, el automóvil terminó detenido en la cuneta envuelto en llamas, lo que originó un pequeño conato de incendio en la vegetación colindante.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León movilizó a la Guardia Civil de Salamanca, y estos a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, cuya rápida actuación evitó la propagación del fuego.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron también patrullas de Seguridad Ciudadana de Villares de la Reina.

Los servicios sanitarios atendieron sobre el terreno al afectado, cuyas lesiones, en principio, no revisten gravedad.