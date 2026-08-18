Cortes al tráfico en varias calles de Salamanca por renovación de redes de agua y la creación de un nuevo vial al estadio

Las obras por renovación en las redes de agua en la intersección de las calles Sicilia y Nueva Guinea van a obligar a cortar ambas vías al tráfico entre el 19 y el 24 de agosto, como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca.

El consistorio ha añadido que los cortes en la calle Nueva Guinea son ya efectivos desde este martes, 18 de agosto.

Por otro lado, los trabajos para crear el nuevo vial de acceso al estadio de fútbol Reina Sofía van a obligar a cortar al tráfico, desde el 19 al 29 de agosto, un tramo de la avenida Carlos I.

En concreto será el comprendido entre la calle Gravina y la plaza Virgen de la Vega. La entrada a Carlos I quedará señalizada como calle cortada. El puente Juan Carlos I se cortará mañana, miércoles.

Los vehículos que accedan desde la avenida de Saavedra serán desviados hacia la calle Doce de Octubre y, posteriormente, hacia Gravina. La salida se realizará por el tramo no cortado de la avenida Carlos I, en dirección a la avenida Juan de Austria.

Campaña extraordinaria de asfaltado

De forma paralela a estas actuaciones, continúa la campaña extraordinaria de asfaltado. A comienzos de esta semana, los trabajos se han centrado en la avenida de San Agustín y en la calle Ramos del Manzano. A partir de este miércoles se comenzará a renovar el firme en la avenida Virgen del Cueto.