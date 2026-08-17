Más seguridad en Salamanca: el Ayuntamiento moderniza 35 desfibriladores y añade cinco más a la red municipal

Salamanca quiere ser una ciudad aún más segura ante un susto cardiaco. El Ayuntamiento ha decidido dar un buen empujón al programa 'Salamanca Cardioprotegida' renovando 35 de los 69 desfibriladores (DESA) repartidos por la capital e instalando otros cinco completamente nuevos.

Todo se gestionará a través de un nuevo contrato para comprar, instalar y mantener a punto estos equipos tanto en edificios públicos como en vehículos municipales.

Lo más interesante de esta actualización es que los nuevos desfibriladores darán un salto tecnológico importante: se conectarán de forma automática e instantánea con el Centro Coordinador de Emergencias en el mismo momento en que alguien los active.

Esto permitirá ganar unos minutos que valen oro, avisando al instante a los sanitarios mientras se atiende a la persona que ha sufrido la parada cardiorrespiratoria.

En total, la licitación abarca 40 aparatos de última generación —35 para jubilar a los más antiguos y cinco para sumar a la red existente—.

Además, el acuerdo asegura que otros 31 desfibriladores propiedad del Consistorio, que siguen funcionando perfectamente, pasen sus revisiones periódicas y tengan siempre los parches y baterías a punto para cuando hagan falta.

De esta manera, Salamanca consolida un proyecto pionero que echó a andar en 2014 con la colocación de las primeras unidades en dependencias municipales.

Una red de cardioprotección en constante actualización para asegurar que, ante cualquier susto o emergencia sanitaria en la vía pública o edificios de la administración, los recursos de primeros auxilios funcionen con la máxima precisión y fiabilidad.