Muere un hombre mientras pescaba en un tramo de río de complicado acceso en Garcirrey

Trágico desenlace a orillas del río en la provincia de Salamanca. Un hombre ha fallecido este mediodía mientras se encontraba pescando en un ensanche del río próximo a la localidad de Pelarrodríguez, dentro del término municipal de Garcirrey, tras sufrir un desvanecimiento en una zona de muy difícil acceso.

El suceso se produjo a las 11:42 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de alerta informando de que el hombre se había desmayado y permanecía inconsciente.

Ante la complicación para acceder por vía terrestre, el gestor del 1-1-2 estableció de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) y el Centro Coordinador de Emergencias, que se hizo cargo de la localización exacta de la víctima y de la gestión del operativo.

De forma rápida se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, a bordo del cual viajaban dos rescatadores, entre ellos una enfermera.

Paralelamente, el 1-1-2 activó al Cos de la Guardia Civil de Salamanca y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Por su parte, el personal del Sacyl dio instrucciones telefónicas de reanimación a las personas que acompañaban al pescador mientras enviaba al lugar un helicóptero medicalizado, una UME y al equipo médico del Punto de Atención Continuada de La Fuente de San Esteban.

A pesar del despliegue y del trabajo conjunto sobre el terreno entre la enfermera rescatadora del Grupo de Rescate y el personal sanitario de Sacyl, finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del pescador y los facultativos confirmaron su fallecimiento en el propio lugar de los hechos.