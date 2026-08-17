Helicóptero Sacyl.

Helicóptero Sacyl. Archivo.

Salamanca

Muere un hombre mientras pescaba en un tramo de río de complicado acceso en Garcirrey

El pescador sufrió un desvanecimiento en un ensanche del río cercano a Pelarrodríguez, lo que movilizó a un helicóptero de rescate y diversos medios sanitarios hacia un terreno de difícil acceso.

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Trágico desenlace a orillas del río en la provincia de Salamanca. Un hombre ha fallecido este mediodía mientras se encontraba pescando en un ensanche del río próximo a la localidad de Pelarrodríguez, dentro del término municipal de Garcirrey, tras sufrir un desvanecimiento en una zona de muy difícil acceso.

El suceso se produjo a las 11:42 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de alerta informando de que el hombre se había desmayado y permanecía inconsciente.

Ante la complicación para acceder por vía terrestre, el gestor del 1-1-2 estableció de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) y el Centro Coordinador de Emergencias, que se hizo cargo de la localización exacta de la víctima y de la gestión del operativo.

De forma rápida se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, a bordo del cual viajaban dos rescatadores, entre ellos una enfermera.

Paralelamente, el 1-1-2 activó al Cos de la Guardia Civil de Salamanca y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Por su parte, el personal del Sacyl dio instrucciones telefónicas de reanimación a las personas que acompañaban al pescador mientras enviaba al lugar un helicóptero medicalizado, una UME y al equipo médico del Punto de Atención Continuada de La Fuente de San Esteban.

A pesar del despliegue y del trabajo conjunto sobre el terreno entre la enfermera rescatadora del Grupo de Rescate y el personal sanitario de Sacyl, finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del pescador y los facultativos confirmaron su fallecimiento en el propio lugar de los hechos.