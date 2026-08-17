Espectacular rescate de un ciclista de 50 años tras caer por un terraplén de dos metros en el Parque de Valcuevo

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León protagonizó a última hora de la tarde de este domingo un aparatoso rescate en Villamayor (Salamanca) para auxiliar a un ciclista de unos 50 años que sufrió una fuerte caída por un terraplén de unos dos metros de altura en las inmediaciones del río, junto al parque de Valcuevo.

El accidente tuvo lugar sobre las 19:22 horas, cuando el 1-1-2 recibió la llamada de alerta avisando de que el hombre no podía continuar la marcha por sus propios medios tras haberse lesionado de gravedad en una rodilla en un camino de difícil acceso.

De inmediato, el gestor de emergencias estableció una multiconferencia con el Sacyl para dar primeras indicaciones de socorro al acompañante y con el Centro Coordinador de Emergencias, que dio el aviso al helicóptero de rescate con dos especialistas a bordo —uno de ellos personal de enfermería—, además de movilizar a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Una vez en el lugar, los rescatadores descendieron hasta el terraplén para prestar la primera atención sanitaria al herido e inmovilizarlo con seguridad en una camilla.

Posteriormente, la víctima fue izada mediante una maniobra de grúa doble junto a la enfermera rescatadora y evacuada por aire hasta el aparcamiento del parque de Valcuevo, punto de encuentro pactado con el Sacyl, donde una ambulancia lo esperaba para trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario.