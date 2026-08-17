Ciudad Rodrigo culmina la fase cuatro de su plan de eficiencia energética

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha concluido la fase cuatro y va a comenzar la cinco de su plan de eficiencia energética, que contempla la renovación de las luminarias de distintos barrios, calles, parques, polígonos y accesos a la ciudad.

Las actuaciones permitirán sustituir alrededor de 1.100 puntos de luz del alumbrado público municipal. Con la finalización de la fase cuatro, se han invertido más de 180.000 euros a través del Fondo de Cooperación Local, permitiendo actuar sobre unas 600 farolas distribuidas por diferentes ámbitos de la localidad.

Entre otros espacios, se han alcanzado algunos como el barrio de Las Canteras, donde se ha intervenido en las calles Ciudad de Almeida, Los Cañitos, Picasso, Plaza Ciudad de Viseu, Figueira da Foz, Fuerte de la Concepción, Campo Agadones, Campo Camaces, Campo de Yeltes, Campo Robleda, Uranio (parcialmente), Ciudad de Guarda y Ciudad de Aveiro.

En el área de La Glorieta y sus alrededores, la renovación ha comprendido Venerable Centenares, calle Florida, plaza de Santa Teresa y la propia La Glorieta.

Otra de las actuaciones más amplias se han realizado en el entorno de la calle Batuecas, incluyendo Peña de Francia, Simón Vela, Argañán, García Márquez, Arapiles, Isaac Peral, Reino de León, San Marcial, Wetones, Catalina Arias, Cuartel Viejo, Júcar, Benito Polo, Juan de la Cierva, Voladero, Velázquez, Sorolla, Goya, parte de Severo Ochoa, Guadiana, Río Águeda, Río Huebra, Juan Pablo I, Acueducto, Tormes y Alejandro III.

También se ha concluido en el Parque del Sector 15, el Centro de Transportes, el Arrabal de San Sebastián, el Parque del Polígono Industrial de Los Chabarcones y el área ubicada en la trasera del nuevo cuartel de la Guardia Civil.

En cuanto al barrio de El Puente, se han alcanzado las calles Antonio Sánchez Villares, Perdiz, Obispo Barberá, Infanta Beatriz, Perfecto González, Lorenzo Roldán, Halcón y Gaviota, además del entorno del CEIP El Puente, parte de Las Eras, de la avenida de La Concha, Tenerías, Nogales Delicado, Ciego Sabino, la Colonia de los Almendros y Santa Águeda.

A continuación, se iniciará la fase cinco que ya ha sido licitada y cuya inversión alcanzará los 157.000 euros para renovar cerca de 500 farolas en ocho zonas de Ciudad Rodrigo.

Esta nueva fase llegará a Valhondo, el Arrabal de San Sebastián, el Polígono Industrial Las Viñas y sus accesos a la autovía, las actuaciones pendientes en el Parque del Polígono Industrial Los Chabarcones y el barrio de San Pelayo.