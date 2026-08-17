El Ayuntamiento de Santa Marta pide a 87 propietarios de solares que limpien sus parcelas tras el incendio de una finca

Imagen de archivo de una de las actuaciones del Plan Cauces. Ayto Santa Marta de Tormes

Después del incendio en una finca próxima al casco urbano en Santa Marta de Tormes (Salamanca), que llegó a afectar a un edificio, el Ayuntamiento ha enviado 87 comunicaciones a propietarios de solares urbanos para exigirles el cumplimiento de la normativa y de la ordenanza municipal.

En este sentido, desde el Consistorio recuerdan la necesidad de cumplir con el mantenimiento de sus parcelas en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad, libres de vegetación, escombros y otros residuos.

Y es que tras el suceso de este pasado domingo, el equipo de Gobierno municipal ha hecho hincapié en aclarar que el terreno que se vio afectado estaba clasificado como suelo urbanizable, "lo que a todos los efectos se traduce como suelo en situación rural".

En este contexto, han explicado que esta clasificación determina que "no resulta aplicable el mismo régimen municipal previsto para los solares".

"De acuerdo con la normativa aplicable y distintos pronunciamientos judiciales, que en otras ocasiones ya han afectado a este Consistorio, el Ayuntamiento no puede exigir su limpieza mediante la ordenanza urbana en los mismos términos", han aclarado.

Tampoco "actuar directamente sobre el terreno para reclamar posteriormente al propietario el coste de una ejecución subsidiaria, al no estar contemplada legalmente esta posibilidad".

El alcalde de la localidad, David Mingo, ha pedido que se facilite una "gestión inmediata, directa y con menos trabas para poder atajar este tipo de situaciones de una forma ágil y efectiva".

Precisamente, recuerdan que el Ayuntamiento ha ejecutado en materia de prevención de incendios diversas actuaciones, como la puesta a punto de 16 bocas de hidrantes gracias a 15.000 euros del último Plan Planif de la Diputación de Salamanca.

Estas se suman a las 20 hidrantes que se han acondicionado, permitiendo alcanzar un punto óptimo en el estado del servicio. Destacan que estas bocas son un elemento clave a la hora de atajar de una forma ágil un incendio, evitando la propagación del fuego porque permiten un suministro directo de agua, como ha sido el caso del incendio de este domingo.

Por otro lado, gracias a los trabajadores contratados mediante el programa Montel, se ha acometido la limpieza del cauce y la ribera del río Tormes de forma periódica, así como a través del Plan cauces de la Diputación, que se centra en la limpieza, desbroce y retirada de vegetación en los tramos urbanos del río.

A todo esto se añade el programa de limpieza de solares y parcelas municipales. Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado que se encuentra, gracias al Plan Previn, enfocado en la elaboración de una guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales en el ámbito local, recopilando los datos básicos de carácter operativo necesarios para la gestión del fuego.