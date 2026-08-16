Festival de orejas en Guijuelo con el cartel de ‘no hay billetes’

El empresario José Ignacio Cascón, los matadores David Fandila 'El Fandi', Marco Pérez y Emilio de Justo, junto al alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ayer en la Plaza de Toros de Guijuelo. L. Falcão.

Ante todo, lo más interesante es que las taquillas agotaron todo el papel, produciéndose un espectacular y bonito lleno en los tendidos de la coqueta y bien cuidada plaza de toros de la villa chacinera.

También hay que resaltar que para la corrida del día 19 -Vellosino para Luque, Borja y Diosleguarde- también anda muy apurado el billetaje, quedando pocas entradas a disposición de los aficionados, dado el interés del cartel, aseguran desde la organización.

Con un público animoso y alegre, donde destacaban, bien colocados, grupos de aficionados, o mejor seguidores, con pañuelos blancos en rincones estratégicos para pedir los trofeos de una trencilla, concretamente Marco Pérez.

Empezamos por el buen toreo, de los ‘quilates’, por el que merece pagar una entrada. Y corrió, no podía ser de otra manera, de la pureza, temple y gusto de Emilio de Justo.

Ejecutó en sus dos toros toda una serie de naturales para enmarcar, cadenciosos, puros... Tanto es así que casi la totalidad de la faena de muleta del segundo toro, primero de su lote, fue por el pitón izquierdo. Si la espada no hubiera sido obtusa en el primer intento hablaríamos de triunfo grande.

En el quinto de la tarde, al que recibió a porta gayola, tuvo mucho mérito artístico una larga serie de naturales con la mano derecha. Sabor torero el de Torrejoncillo, con dos orejas de ley.

Corrida de toros el 15 de agosto de 2026 en Guijuelo (Salamanca). L. Falcão.

Hablaremos en segundo lugar del tercero de la terna, que hacía su presentación como matador de toros en Guijuelo. En el tercero, primero de su lote, no tuvo suerte el de San Esteban de la Sierra, un inválido de los cuartos traseros que, si la faena tuvo un pero, fue alargarla vistas las circunstancias físicas del cuatreño.

En el sexto, donde Pérez se fue a recibir a porta gayola, buscó el triunfo como fuera.

Daba igual las ligazones, los fundamentos o lo que se terciara, el joven matador tenía que triunfar y no ser menos que los veteranos. Una buena estocada y su público animoso logró cortar también dos orejas.

De El Fandi, poco se puede decir, a estas alturas de su carrera. Si antes no fue, no esperemos que cuando la profesión está en el epílogo pidamos peras al olmo. Su fuerte, las banderillas que levantan la pasión desenfrenada del público de solo o ‘menos entendido’ -como decía un vecino de barrera-.

Por lo demás, buscando el triunfo fácil, ‘provocando’ el alboroto en los tendidos y también daba igual la coherencia de la faena y el buen toreo. Pero todo vale, hasta para pasear un ‘vergonzoso’ rabo. Pero el público, en este democrático espectáculo, manda. Por tanto, chiton.

FICHA TÉCNICA

Plaza de Toros de Guijuelo. Primer festejo de abono. Cartel en las taquillas de ‘no hay billetes’. Se lidiaron seis toros de El Pilar, cinco buenos e inválido el tercero. Siendo premiados el segundo y el cuarto toro con la vuelta al ruedo.

EL FANDI: oreja y dos orejas y rabo

EMILIO DE JUSTO: oreja y dos orejas.

MARCO PÉREZ: Silencio y dos orejas.

ENFERMERÍA: el banderillero Vicente Herrera, de la cuadrilla de Marco Pérez, sufrió una cornada por asta de toro, en la lidia del quinto de la tarde.

“Herida por asta de toro en región glútea izquierda con trayectoria ascendente de 10 cm sin afectación de orificio anal ni de esfínteres.

Hemorragia de tejido celular subcutáneo sin afectación vascular importante ni neurológica. Pronóstico grave”. Parte médico firmado por el director del equipo médico, Francisco Domínguez.