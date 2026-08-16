Alarma en Santa Marta de Tormes por un incendio arbolado que termina afectando a un edificio

Momentos de auténticos nervios y susto a primera hora de esta tarde en Santa Marta de Tormes.

Lo que arrancó como un fuego en una zona de arbolado junto al río acabó sembrando el pánico en el Paseo del Mirador cuando las llamas cogieron fuerza y treparon hasta la fachada de un bloque de viviendas, alcanzando de lleno al ático.

El aviso saltó al 1-1-2 a las 15:44 horas y enseguida se desplegó un amplio operativo en la zona con Bomberos de la Diputación, efectivos de Medio Ambiente, Policía Local y la Guardia Civil.

Al ver la cercanía de las llamas al edificio y el impacto en el piso superior, los propios equipos de emergencia tuvieron que pedir refuerzos sanitarios al Sacyl para atender a dos personas que sufrieron fuertes ataques de ansiedad por el gran susto vivido.